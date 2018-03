Le probabili formazioni di Sampdoria-Inter - Squalificato Linetty

Segui Sampdoria-Inter su TMW: domenica dalle 12.30 live testuale, pagelle e dichiarazioni post-partita!

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L’Europa sullo sfondo e una doppia porta alla quale ambire: da una parte la Champions League e dall’altra l’Europa League. Le inseguono Inter e Sampdoria, in campo domenica, alle ore 12, allo stadio Marassi di Genova. La gara, valida per la ventinovesima giornata di campionato, sarà un’occasione per avvicinarsi ai rispettivi obiettivi: l’Inter, quinta a quota 52 punti, è reduce dallo 0-0 interno contro il Napoli e la Samp, settimana a quota 44, dall'inaspettata sconfitta col Crotone, motivo in più per rifarsi in un match prestigioso che sarà diretto da Tagliavento.

COME ARRIVA LA SAMPDORIA - Giampaolo vuole cancellare la brutta sconfitta di domenica scorsa e per farlo si affiderà al solito 4-3-1-2 con Alvarez alle spalle di Quagliarella e Zapata e con Praet recuperato e titolare per sostituire lo squalificato Linetty. A completare la mediana Barreto e Torreira, nel mirino proprio dell’Inter. A sinistra di difesa confermato Murru: nuova panchina per Strinic.

COME ARRIVA L’INTER - Rosa al completo per Spalletti, che è pronto a registrare nuovi progressi da parte della sua squadra. Lo farà confermando Brozovic dopo l’ottima prova di domenica scorsa. Il dubbio è relativo al ruolo: se giocherà trequartista, Vecino tornerà in mediana, viceversa sarà ancora Rafinha ad agire alle spalle dell’unica punta Icardi. Sulle corsie esterne di difesa confermati Cancelo a destra e D’Ambrosio a sinistra.

LE PROBABILI FORMAZIONI:

SAMPDORIA (4-3-1-2): Viviano; Bereszynski, Silvestre, Ferrari, Murru; Barreto, Torreira, Praet; Alvarez; Quagliarella, Zapata. A disposizione: Belec, Tozzo, Sala, Regini, Strinic, Andersen, Alvarez, Verre, Capezzi, Kownacki, Caprari. ALLENATORE: Giampaolo.

INTER (4-2-3-1): Handanovic; Cancelo, Skriniar, Miranda, D’Ambrosio; Vecino, Gagliardini; Candreva, Brozovic, Perisic; Icardi. A disposizione: Padelli, Berni, Santon, Dalbert, Lisandro Lopez, Ranocchia, Borja Valero, Karamoh, Rafinha, Eder. ALLENATORE: Spalletti.