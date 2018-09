Le probabili formazioni di Sampdoria-SPAL - Tornano Tonelli e Linetty

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sono due delle squadre più organizzate del nostro calcio. Da un lato la Sampdoria di Marco Giampaolo, un tecnico che predilige un calcio offensivo fatto di fraseggi bassi volti a liberare spazi, dall'altro la SPAL di Leonardo Semplici, un allenatore che impronta le proprie formazioni più sulla copertura difensiva. Si preannuncia un bel match quello tra Sampdoria e SPAL, monday night di questa settima giornata di campionato.

COME ARRIVA LA SAMPDORIA - Il pari di Cagliari ha lasciato l'amaro in bocca alla Sampdoria, soprattutto a causa del rigore sbagliato al 92' da Kownacki che sarebbe valso quasi certamente i tre punti. La cosa che potrebbe preoccupare in casa blucerchiata sono i pochi messi a segno nelle ultime tre gare, soltanto uno, con due pareggi ed una sconfitta. I punti in classifica sono 8, non male, ma se si vuole davvero sognare l'Europa bisogna spingere sull'acceleratore. Marco Giampaolo sembrerebbe intenzionato a cambiare qualcosa rispetto all'undici sceso in campo mercoledì scorso. In difesa dovrebbe rivedersi Tonelli, titolare accanto ad Andersen. Così come Linetty in mediana. C'è Jankto che scalpita, ma il polacco dovrebbe spuntarla per il ruolo di mezzala. Per il resto pochi dubbi: Ramirez alle spalle di Quagliarella e Defrel.

COME ARRIVA LA SPAL - Una delle rivelazioni di questo inizio di campionato è senza dubbio la SPAL, che fino alla scorsa giornata era in zona Europa grazie a tre successi in cinque gare. La sesta, quella contro il Sassuolo di giovedì sera, ha un po' placato gli entusiasmi, visto e considerato che ora i k.o. consecutivi sono due. Il ruolino resta positivo, decisamente al di sopra delle aspettative, ma a Ferrara adesso si aspettano una reazione. Leonardo Semplici, però, a Genova non potrà contare sull'infortunato Kurtic. Al suo posto dovrebbe esserci Everton Luiz, mentre in luogo di Valdifiori dovrebbe esserci Schiattarella. Ballottaggio tra Costa e Fares sulla fascia sinistra, con il primo favorito. Inamovibile in attacco la coppia Petagna-Antenucci.

PROBABILI FORMAZIONI:

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Tonelli, Andersen, Murru; Praet, Barreto, Linetty; Ramirez; Quagliarella, Defrel. A disposizione: Belec, Rafael, Colley, Tavares, Rolando, Sala, Ekdal, Ferrari, Jankto, Vieira, Kownacki, Caprari. Allenatore: Giampaolo

SPAL (3-5-2): Gomis; Cionek, Vicari, Felipe; Lazzari, Everton Luiz, Schiattarella, Missiroli, Costa; Petagna, Antenucci. A disposizione: Milinkovic-Savic, Thiam, Simic, Bonifazi, Djourou, Dickmann, Fares, Valdifiori, Valoti, Floccari, Paloschi, Moncini. Allenatore: Semplici