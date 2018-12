Le probabili formazioni di Sassuolo-Fiorentina - Babacar dal 1', Chiesa in panchina

Calcio d'inizio: ore 12.30. Diretta testuale, pagelle e voce dei protagonisti su TMW!

Vincere per riscattarsi. E’ questo l’obiettivo di Sassuolo e Fiorentina che, alle ore 12.30, apriranno con il lunch-match la ricca domenica di Serie A. I neroverdi, che in settimana hanno superato agevolmente il turno di Coppa Italia eliminando il Catania, in campionato arrivano dal pareggio a reti inviolate contro l’Udinese. Roberto De Zerbi suona la carica nella consueta conferenza stampa della vigilia: "Cercheremo di fare una bella partita, mettendo il massimo in campo. La Fiorentina è una squadra vera, forte, che non dà punti di riferimento. Stiamo bene, lo dimostreremo".

Per i toscani il momento è delicatissimo: c’è da dimenticare in fretta lo 0-3 incassato dalla Juventus una settimana fa e da ritrovare un successo che manca ormai da fine settembre (precisamente il 30, contro l’Atalanta). La società, attraverso un comunicato, ha dato piena fiducia al tecnico Pioli e al progetto tecnico.

A dirigere l’incontro sarà il signor Daniele Chiffi della sezione di Padova. Diretta testuale su TUTTOmercatoWEB.com.

COME ARRIVA IL SASSUOLO - Solito 4-3-3 per De Zerbi, che in avanti si affida alla voglia dell’ex Babacar: lui, supportato da Di Francesco e Berardi, guiderà l’attacco neroverde. A centrocampo spazio a Magnanelli (in pole su Sensi), con Bourabia e Duncan ai suoi lati. In difesa, infine, giocheranno Lirola, Marlon, Ferrari e Rogerio.

COME ARRIVA LA FIORENTINA - Le non perfette condizioni di Chiesa costringono Pioli a rivedere la formazione di partenza. Ipotesi 3-5-2, ma al momento appare plausibile il 4-3-3 con Pjaca e Fernandes sulla linea di Simeone. A centrocampo Benassi e Gerson agiranno ai lati del regista Veretout. In difesa, infine, scelte quasi obbligate: Milenkovic e Biraghi i due terzini, Ceccherini accanto a Pezzella.

LE PROBABILI FORMAZIONI

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Lirola, Marlon, Ferrari, Rogerio; Bourabia, Magnanelli, Duncan; Berardi, Babacar, Di Francesco. A disposizione: Pegolo, Satalino, Dell’Orco, Lemos, Magnani, Locatelli, Peluso, Djuricic, Brignola, Sensi, Matri. Allenatore: Roberto De Zerbi.

FIORENTINA (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Ceccherini, Pezzella, Biraghi; Gerson, Veretout, Benassi; Fernandes, Simeone, Pjaca. A disposizione: Brancolini, Dragowski, Graiciar, Hancko, Laurini, Norgaard, Sottil, Thereau, Vlahovic, Chiesa, Eysseric, Mirallas. Allenatore: Stefano Pioli.