Le probabili formazioni di Sassuolo-Fiorentina - Babacar sfida Simeone

Il match delle deluse. O quasi. Sì, perché il recente rendimento di Sassuolo e Fiorentina non è stato dei migliori: due punti nelle ultime tre partite per i neroverdi (pari contro Lazio e Udinese, sconfitta contro il Parma), cinque pareggi e la debacle per 3-0 contro la Juventus nell’ultimo turno di campionato per i viola. C’è, dunque, voglia di riscatto per riprendere la corsa e migliorare l’attuale classifica che vede le due squadre rispettivamente a 20 e 18 punti a metà classifica.

Nello scorso campionato, in entrambi gli incroci, ha sempre vinto la squadra in casa: 1-0 per il Sassuolo con gol di Politano e 3-0 Fiorentina trascinata da Simeone, Veretout e Chiesa.

COME ARRIVA IL SASSUOLO - Babacar contro il passato: la punta neroverde guiderà la propria squadra verso la vittoria, a supporto ci saranno Di Francesco e Berardi. A centrocampo possibile panchina per Sensi e Locatelli, con Magnanelli, Bourabia e Duncan candidati a partire dal 1’. In difesa Lirola e Rogerio sulle corsie laterali, Marlon e Ferrari in mezzo.

COME ARRIVA LA FIORENTINA - 4-3-2-1 per Pioli, che vuole tornare a vincere. Alle spalle di Simeone giocheranno Chiesa e Pjaca, mentre Benassi, Gerson e Veretout saranno i tre centrocampisti titolari. In difesa Ceccherini al centro della difesa accanto a Pezzella, con Milenkovic e Laurini sulle corsie esterne.

LE PROBABILI FORMAZIONI

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Lirola, Marlon, Ferrari, Rogerio; Bourabia, Magnanelli, Duncan; Berardi, Babacar, Di Francesco. A disposizione: Pegolo, Satalino, Dell’Orco, Lemos, Magnani, Locatelli, Peluso, Djuricic, Brignola, Sensi, Matri. Allenatore: Roberto De Zerbi.

FIORENTINA (4-3-2-1): Lafont; Milenkovic, Ceccherini, Pezzella, Biraghi; Gerson, Veretout, Benassi; Chiesa, Pjaca; Simeone. A disposizione: Dragowski, Hancko, Laurini, Dabo, Norgaard, Fernandes, Eysseric, Mirallas, Vlahovic, Thereau, Sottil. Allenatore: Stefano Pioli.