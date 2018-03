Le probabili formazioni di Sassuolo-Lazio - Dubbio Politano, Felipe scalpita

Fischio di inizio domenica alle ore 15.00. Live testuale, pagelle del match e voci dei protagonisti su Tuttomercatoweb.com

Il Sassuolo per tornare alla vittoria e riemergere da acque burrascose, la Lazio per tenersi stretto il quarto posto e coltivare l'obiettivo Champions League. Questa è la sfida che andrà in scena al Mapei Stadium di Reggio Emilia, per la 26a giornata del campionato di Serie A, con fischio di inizio domenica alle ore 15. La squadra emiliana non vince da sette partite di fila, l'ultimo successo risale al 23 dicembre contro l'Inter: neanche una vittoria nel 2018 e soltanto cinque punti sulla zona retrocessione. I biancocelesti, freschi di qualificazione agli ottavi di Europa League, hanno ritrovato i tre punti nell'ultimo turno contro l'Hellas Verona dopo un'astinenza di cinque gare in tutte le competizioni: questo ha permesso loro di agganciare la quarta piazza a più uno sull'Inter e meno uno dalla Roma. Arbitra il match il signor Gianluca Manganiello della sezione di Pinerolo.

COME ARRIVA IL SASSUOLO - Da mercoledì scorso il tecnico dei neroverdi Giuseppe Iachini ha portato la squadra in ritiro a Novarello, considerate le pessime condizioni meteo, con rientro previsto a Sassuolo nel tardo pomeriggio di oggi. Hanno recuperato da qualche fastidio Babacar e Magnanelli, entrambi dovrebbero partire dal primo minuto. Non sono al meglio Lirola e Politano, in preallarme Adjapong e Ragusa. Goldaniga è squalificato, due le alternative nel 4-3-3 degli emiliani: Lemos o Rogerio, con l'opzione di vedere quest'ultimo sulla corsia sinistra e Peluso ad affiancare Acerbi al centro della difesa.

COME ARRIVA LA LAZIO - L'allenatore Simone Inzaghi ha davvero poco tempo per preparare la gara e deve valutare le condizioni di alcuni acciaccati, ad esempio Caceres: l'uruguaiano, colpito duro al ginocchio, dovrebbe saltare la trasferta di Reggio Emilia ma sono in dubbio anche Lukaku e Luiz Felipe. Nel solito 3-5-1-1 torneranno dall'inizio Radu, Marusic e Milinkovic-Savic. Sulla trequarti resterà aperto fino all'ultimo il ballottaggio tra Felipe Anderson in grande spolvero e Luis Alberto, Immobile guiderà l'attacco. Mercoledì sera i biancocelesti sono attesi dalla sfida di ritorno nella semifinale di Coppa Italia contro il Milan, ma non dovrebbe esserci comunque spazio per il turnover.

PROBABILI FORMAZIONI:

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Lirola, Acerbi, Lemos, Peluso; Missiroli, Magnanelli, Duncan; Berardi, Babacar, Politano. A disp. Pegolo, Marson, Rogerio, Adjapong, Dell'Orco, Sensi, Mazzitelli, Cassata, Biondini, Pierini, Matri, Ragusa. Allenatore: Giuseppe Iachini.

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Wallace, De Vrij, Radu; Marusic, Parolo, Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Luis Alberto; Immobile. A disp. Guerrieri, Patric, Luiz Felipe, Bastos, Lukaku, Basta, Murgia, Di Gennaro, Neto, Felipe Anderson, Nani, Caicedo. Allenatore: Simone Inzaghi.