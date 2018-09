Le probabili formazioni di Sassuolo-Milan – Higuain assente, Castillejo falso nueve

Fischio d'inizio questa sera alle ore 20.30. Diretta testuale, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

Vincere, ora non ci sono più scuse. Anche se l'avversario non farà di certo una comparsata sul terreno di gioco. Il Milan va in casa del Sassuolo per ritrovare consapevolezza, ma soprattutto punti pesanti. Gli uomini di Gattuso arrivano a questa sfida con un'assenza importantissima, ma serve vincere in un campo complicato come quello del Mapei Stadium. I neroverdi stanno vivendo un momento davvero unico e non vorranno di certo rinunciare all'ennesima vittoria di questo campionato.

Riuscirà il Milan ad avere la meglio contro il Sassuolo? Una domanda lecita, anche perché attualmente gli uomini di De Zerbi sono in terza posizione. Sognare non costa nulla, soprattutto in queste prime giornate. Attenzione anche alla dura legge dell'ex: Kevin-Prince Boateng è pronto per questa sua doppia sfida.

COME ARRIVA IL SASSUOLO – I neroverdi hanno iniziato con il piede giusto questa stagione. Gol e spettacolo, la banda di De Zerbi sta esprimendo davvero un gran calcio. Quattro vittorie, un solo pareggio e una sconfitta: questa squadra continua a sorprendere giorno dopo giorno. Ancora assenti Duncan, Peluso e Satalino, possibile la conferma del 4-3-3. Consigli va in porta, con Magnani e Ferrari al centro della difesa. Lirola e Rogerio andranno a completare il reparto. In mediana spazio a Locatelli, uno degli ex della partita: a supporto Sensi e Bourabia. In attacco si va verso la conferma di Berardi e Di Francesco sulle corsie esterne, con Boateng prima punta.

COME ARRIVA IL MILAN – Tre pareggi consecutivi ed una posizione di classifica scomoda. Manca ancora una partita ai rossoneri, ma ovviamente bisogna vincere su un campo complesso e contro un avversario che sta attraversando una forma fisica incredibile. Gli uomini di Gattuso non hanno assolutamente scuse. Fuori dalla lista dei convocati Higuain, ancora alle prese con i guai fisici. Al momento il tecnico dei rossoneri sembra avere in mente una sola soluzione, ovvero Castillejo falso nueve. Confermati nel tridente Suso e Calhanoglu. In mediana Biglia, con Kessié e Bonaventura a supporto. Abate e Rodriguez andranno sulle corsie esterne, con Musacchio e Romagnoli al centro della difesa. In porta confermato Donnarumma.

LE PROBABILI FORMAZIONI

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Lirola, Magnani, Ferrari, Rogerio; Sensi, Locatelli, Bourabia; Berardi, Boateng, Di Francesco. A disposizione: Turati, Pegolo, Marlon, Lemos, Sernicola, Dell'Orco, Adjapong, Magnanelli, Djuricic, Matri, Boga, Babacar, Brignola. Allenatore: Roberto De Zerbi.

MILAN (4-3-3): Donnarumma G.; Abate, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Biglia, Bonaventura; Suso, Castillejo, Calhanoglu. A disposizione: Donnarumma A., Reina, Calabria, Laxalt, Simic, Zapata, Bakayoko, Bertolacci, Mauri, Borini, Cutrone, Halilovic. Allenatore: Gennaro Gattuso.