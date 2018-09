Le probabili formazioni di Sassuolo-Milan - Higuain in forse, si scalda Cutrone

Fischio d'inizio domani sera alle ore 20.30. Diretta testuale, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Terza contro quattordicesima. A parti invertite sorprenderebbe meno, ma in questo momento le gerarchie sono diametralmente opposte. Sassuolo e Milan si sfidano in questa settima giornata di campionato: i padroni di casa stanno vivendo un momento davvero incredibile. Tredici punti conquistati, una sola sconfitta e ben 13 gol fatti. I rossoneri sono ancora in ripresa dopo il terzo pareggio consecutivo. Malumori particolari negli spogliatoi, ora Gattuso dovrà cercare la vittoria per poter sistemare, almeno per il momento, alcune cose. Ma contro questo Sassuolo i rossoneri non avranno di certo vita facile.

COME ARRIVA IL SASSUOLO – Vittoria contro la Spal, la seconda consecutiva. Ma anche un gran calcio giocato fino a questo momento. Roberto De Zerbi sta incantando tutti, ora è arrivato il momento di concretizzare ancor di più questo sogno. Escluso Peluso, il tecnico dei neroverdi ha a disposizione l'intera rosa. Consigli confermato in porta, Marlon si gioca un posto da titolare con Magnani. Al momento Lirola, Ferrari e Rogerio sembrano essere sicuri di scendere in campo dal primo minuto. Centrocampo a tre con Sensi, Locatelli e Bourabia, in attacco si preparano Boateng, Berardi e Di Francesco. Babacar e Matri scaldano i motori: i due potrebbero essere una sorpresa dell'ultimo minuto.

COME ARRIVA IL MILAN – Tre pareggi consecutivi sono troppi. I rossoneri devono assolutamente recuperare e cercare di scendere in campo con la giusta concentrazione, in un momento delicato. Inoltre l'avversario è in ottima forma, la missione si complica ulteriormente. Oltre ai problemi di natura psicologia, Gattuso deve anche fare i conti con l'infermeria: Higuain è in dubbio, ancora allenamenti differenziati per il Pipita. Conti, Strinic e Montolivo out, in difesa sono pronti Calabria, Musacchio, Romagnoli e Rodriguez. Biglia è attualmente favorito su Bertolacci, con Kessié e Bonaventura a supporto. In attacco scelte quasi obbligate: Cutrone unica punta, con Suso e Calhanoglu a supporto.

LE PROBABILI FORMAZIONI

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Lirola, Marlon, G. Ferrari, Rogeiro; Sensi, Locatelli, Bourabia; Berardi, Boateng, Di Francesco F.

A disposizione: Pegolo, Lemos, Dell'Orco, Adjapong, Magnani, Duncan, Boga, Magnanelli, Matri, Djuricic Brignola, Babacar, Matri. Allenatore: Roberto De Zerbi.

MILAN (4-3-3): Donnarumma G.; Calabria, Musacchio, Romagnoli A., Rodriguez; Kessié, Biglia, Bonaventura; Suso, Cutrone, Calhanoglu.

A disposizione: Reina, Donnarumma A., Abate, Simic, Zapata C., Caldara, Laxalt, Halilovic, Bertolacci, Bakayoko, Borini, Higuain, Castillejo. Allenatore: Gennaro Gattuso.