Le probabili formazioni di Schalke-City - Insidia tedesca per i Citizens

Il Manchester City affronta lo Schalke 04 nell'andata degli ottavi di finale di Champions League. Sulla carta si tratta della sfida più squilibrata, ma la maggiore competizione per club ha regalato grandi emozioni e sorprese. I Citizens hanno una corsa preferenziale verso i quarti, ma i tedeschi tenteranno di tutto per rendere la vita difficile agli avversari. Schalke e City si affrontaranno nella terza competizione europea differente dopo la Coppa delle Coppe (semifinale 1969/70) e la Coppa UEFA (fase a gironi 2008/09). L'arbitro è l'iberico Del Cerro Grande, calcio d'inizio alle ore 21.00

COME ARRIVA LO SCHALKE 04 - Girone abbordabile per i tedeschi che hanno superato il turno con il Porto. In campionato, però, il cammino è molto deludente: più vicini alla zona retrocessione che a quella europea. Due sconfitte, due pareggi e solo una vittoria (in Coppa di Germania) nelle ultime cinque gare. Lo Schalke è imbattuto da nove partite interne in Europa – non registra una striscia migliore da Luglio 2003/Novembre 2004 (11 gare). Inoltre non vince tre partite in casa di fila in Champions dall’aprile 2011, quando arrivò in semifinale. Squalificato Mascarell, diffidati: Embolo, Rudy, Stambouli. Sarà 4-5-1 con il classe 2000 Kutucu al centro dell'attacco.

COME ARRIVA IL MANCHESTER CITY - I Citizens non perdono dal 29 gennaio (2-1 contro il Newcastle), poi 4 vittorie consecutive (tra cui i successi contro Arsenal e Chelsea). Positivo anche il cammino in Champions nella fase a gironi. Il City ha perso cinque delle otto partite esterne nella fase a eliminazione diretta della Champions League - due successi (vs Dinamo Kiev nel febbraio 2016 e vs Basilea nel febbraio 2018) e un pareggio. La squadra inglese, tra l'altro, è imbattuta da sette partite di Champions League contro squadre tedesche. Diffidati: Agüero, Otamendi, Fernandinho. Sarà 4-3-3 con Sané, Aguero e Sterling.

LE PROBABILI FORMAZIONI

SCHALKE 04 (4-5-1) Nübel; Caligiuri, Sané, Nastasić, Oczipka; McKennie, Bentaleb, Matondo, Uth, Konoplyanka; Kutucu. Allenatore: Tedesco.

MANCHESTER CITY (4-3-3) Ederson; Walker, Stones, Otamendi, Laporte; Fernandinho, David Silva, De Bruyne; Sané, Agüero, Sterling. Allenatore: Guardiola.

ARBITRO: Del Cerro Grande (Spagna)