Le probabili formazioni di Shakhtar Donetsk-Hoffenheim - Moraes dal 1'

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ha preso il via sera la fase a gironi della Champions League 2018/19. Oltre alle due italiane impegnate (Roma e Juventus), sono in programma diversi match nelle due fasce orarie previste. Nel gruppo F fari puntati su Shakhtar Donetsk-Hoffenheim, uno dei due match insieme a Manchester City-Lione. Si tratta del primo confronto tra le due formazioni, ad arbitrarlo sarà il danese Jakob Kehlet. Calcio d'inizio fissato alle 18.55 al Metalist Stadium.

COME ARRIVA LO SHAKHTAR - Cinque vittorie negli ultimi cinque incontri per i padroni di casa, tutte in campionato. Gli ucraini guidano la classifica a punteggio pieno, ed hanno già ben 5 punti di vantaggio sull'Oleksandrija secondo in classifica. Squalificato Ordets. A guidare l'attacco della squadra di Paulo Fonseca sarà Moraes, con l'estro di Marlos, Kovalenko e Taison a supporto.

COME ARRIVA L'HOFFENHEIM - I tedeschi sono reduci da una sconfitta in campionato, in casa del Dusseldorf, la seconda dopo quella sempre in trasferta contro il Bayern Monaco. Attualmente sono a metà classifica in Bundesliga con i tre punti conquistati in altrettanti impegni. Il tecnico dovrà fare a meno di diversi elementi causa infortunio, compreso l'ex Inter Belfodil. Kramaric appoggerà Szalai nella fase offensiva.

Le probabili formazioni

Shakhtar Donestsk (4-2-3-1): Pyatov; Butko, Khocholava, Rakitskiy, Ismaily; Alan Patrick, Stepanenko; Marlos, Kovalenko, Taison; Júnior Moraes A disposizione: Shevchenko, Danchenko, Matvienko, Maycon, Fernando, Bolbat, Kayode. All.: Paulo Fonseca.

Hoffenheim (3-5-2) Baumann; Nordtveit, Vogt, Posch; Kaderábek, Bittencourt, Grillitsch, Zuber, Schulz; Kramarić, Szalai A disposizione: Kobel, Nelson, Hoogma, Joellinton, Bremet, Bicakcic, Joelinton, All.: Julian Nagelsmann.