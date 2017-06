Le probabili formazioni di Slovacchia-Svezia - Serve solo la vittoria

Diretta testuale su tmw a partire dalle 20,45

© foto di Federico De Luca

Sfida ricca d’interesse questa sera all’Arena Lublin tra Slovacchia e Svezia, una partita – l’ultima del girone A - che vede due squadre che devono solo centrare la vittoria per sperare nelle semifinali, sarà una gara aperta ad ogni pronostico. Non è facile ma entrambe le formazioni hanno ovviamente voglia di staccare il biglietto per il grande traguardo e continuare ad alimentare il sogno. Lo Slovacchia viene dalla sconfitta rimediata con l’Inghilterra, la Svezia invece dal pari con la Polonia.

COME ARRIVA LA SLOVACCHIA -

La sconfitta contro l’Inghilterra ha complicato il cammino degli slovacchi che però restano ancora secondi nel gruppo. Il ct slovacco Hapal è orientare a schierare il medesimo 11 iniziale visto all’opera nelle prime due uscite contro Polonia ed Inghilterra. Ancora panchina dunque per Safranko, ormai scavalcato da Zrelak.

COME ARRIVA LA SVEZIA -

Serve la vittoria alla formazione svedese dopo i due pari consecutivi. Pochi dubbi di formazione, non dovrebbero esserci particolari novità rispetto alle prime due gare. In avanti accanto a Cibicki, ci sarà uno tra Strandberg ed Engvall.

Le probabili formazioni -

SLOVACCHIA (4-1-4-1): -Chovan; Mazan, Skriniar, Ninaj, Valjent; Lobotka; Mihalik, Chrien, Bero, Rusnak; Zrelak.

SVEZIA (4-3-1-2): -Cajtoft; Wahlqvist, Larsson, Dagerstal, Lundqvist; Tibbling, Hallberg, Fransson; Olsson; Cibicki, Strandberg.