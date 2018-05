Le probabili formazioni di SPAL-Benevento - Emergenza per De Zerbi

Fischio d'inizio domani alle 15. Live, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

© foto di Federico Gaetano

È potenzialmente uno spartiacque nella bagarre salvezza, il terzultimo turno di Serie A. La SPAL, dopo il sorpasso della scorsa settimana sul Chievo, ha l'occasione di consolidare la diciassettesima piazza, o addirittura di risalire la china, approfittando degli scontri diretti in coda alla graduatoria. Secondo successo consecutivo nel mirino per gli estensi, che ospitano un Benevento già retrocesso. Attenzione però alla leggerezza dei sanniti, che potrebbe essere un'arma a doppio taglio, come testimonia il rocambolesco pari contro l'Udinese.

COME ARRIVA LA SPAL - Non arruolabile Lazzari, messo k.o. da una lesione al collaterale che lo ha costretto a terminare anzitempo la sua stagione. Oltre a lui, out anche Meret e Borriello. Gomis va in porta, già disegnata (o quasi) la linea a tre, dove troveranno spazio Cionek, Vicari e Felipe. Da valutare le condizioni di Viviani e Schiattarella, in rialzo le quotazioni di Kurtic e Grassi, che potrebbero agire in mediana insieme ad Everton Luiz. A destra Mattiello, Costa per l'out mancino. Non rischia Antenucci, consueto ballottaggio tra Paloschi e Floccari, con l'ex Milan in lieve vantaggio.

COME ARRIVA IL BENVENTO - La coperta è cortissima: squalificati Brignola e Cataldi, ai box per infortunio Antei, Costa, D'Alessandro, Djuricic, Guilherme e Memushaj. Billong insidia Tosca, che non è al meglio, Djimsiti il suo partner. Sagna e Venuti (più di Letizia) i due laterali. De Zerbi pare intenzionato a varare il centrocampo a quattro: Del Pinto e Parigini esterni, in mezzo il solito duo Sandro-Viola. Squalifica scontata per Diabaté, che torna a disposizione e farà coppia nel tandem con Iemmello.

Ecco le probabili formazioni:

SPAL (3-5-2): Gomis; Cionek, Vicari, Felipe; Mattiello, Kurtic, Everton Luiz, Grassi, Costa; Paloschi, Antenucci. A disposizione: Poluzzi, Marchegiani, Dramé, Konaté, Simic, Esposito, Schiattarella, Schiavon, Vitale, Viviani, Bonazzoli, Floccari. Allenatore: Leonardo Semplici.

BENEVENTO (4-4-2): Puggioni; Sagna, Djimsiti, Tosca, Venuti; Del Pinto, Sandro, Viola, Parigini; Iemmello, Diabaté. A disposizione: Brignoli, Piscitelli, Billong, Gyamfi, Letizia, Rutjens, Sparandeo, Volpicelli, Coda, Lombardi, Sanogo. Allenatore: Roberto De Zerbi.