Le probabili formazioni di Spal-Bologna - Torna Verdi dal 1'

Fischio d'inizio questo pomeriggio alle ore 15.00. Diretta testuale, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

© foto di Federico Gaetano

Tredici punti di differenza, due obiettivi diametralmente opposti per Spal e Bologna che si sfidano nella ventisettesima giornata di serie A. Entrambe le squadre sono reduci da una vittoria, ora è arrivato il momento di conquistare ancora punti. I padroni di casa devono continuare a vincere per sperare nella salvezza e allontanarsi dalla zona calda. I felsinei vogliono trovare la giusta continuità, esprimendo il buon calcio visto negli ultimi due incontri.

COME ARRIVA LA SPAL – La vittoria contro il Crotone ha ridato speranze, visto che i rossoblù sono ad un punto di distanza. Bisogna cancellare le ultime tre sconfitte con altri punti da mettere in cascina. Qualche indisponibile per Semplici, con Schiattarella assente per squalifica. Problemi fisici per Borriello, Salamon e Schiavon, tutti e tre assenti per questa sfida. Confermato il 3-5-2, con Meret in porta. Cionek, Vicari e Felipe agiranno in difesa, con Viviani in mezzo al campo a gestire le operazioni. A supporto andranno Kurtic e Grassi, con Lazzari e Mattiello sulle corsie esterne. I due attaccanti saranno Paloschi e Antenucci.

COME IL BOLOGNA – Due vittorie dopo un periodo negativo. Il Bologna vuole continuare a stupire giocando un bel calcio e conquistando ancora punti: l’obiettivo è quello di proseguire su questa strada. Da Costa e Palacio non saranno disponibili, per il resto Donadoni avrà tutti a disposizione. Solito 4-3-3, con Mirante in porta. Mbaye, De Maio, Gonzalez e Masina andranno a comporre la difesa, con Pulgar a gestire le operazioni in mezzo al campo. Poli e Dzemaili andranno a supporto, con Destro unica punta. Verdi e Di Francesco andranno sulle corsie esterne. Donadoni potrebbe riproporre il 3-5-1-1, ma con Verdi in campo è più probabile l’attacco a tre.

LE PROBABILI FORMAZIONI

SPAL (3-5-2): Meret; Cionek, Vicari, Felipe; Lazzari, Kurtic, Viviani, Grassi, Mattiello; Paloschi, Antenucci. A disposizione: Gomis, Marchegiani, Simic, Vaisanen, Costa, Dramè, Everton, Konate, Vitale, Bonazzoli, Floccari. Allenatore: Leonardo Semplici.

BOLOGNA (4-3-3): Mirante; Mbaye, De Maio, Gonzalez, Masina; Poli, Pulgar, Dzemaili; Verdi, Destro, Di Francesco. A disposizione: Santurro, Helander, Krafth, Romagnoli, Torosidis, Crisetig, Donsah, Nagy, Avenatti, Falletti, Krejci, Orsolini. Allenatore: Roberto Donadoni.