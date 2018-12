Le probabili formazioni di SPAL-Chievo - Floccari scalpita, Cacciatore out

Calcio d'inizio ore 12. Diretta testuale, pagelle e voce dei protagonisti su TMW!

Si aprirà con uno scontro-salvezza la domenica del sedicesimo turno di Serie A: alle ore 12.30, infatti, scenderanno in campo SPAL e Chievoverona, due squadre che vanno a caccia del rilancio dopo un periodo piuttosto negativo. Addirittura i clivensi cercano ancora la prima vittoria stagionale in campionato: “Vedo ragazzi umili – ammette il tecnico Domenico Di Carlo – che sanno che c'è da fare un'altra impresa. Io a loro chiedo sempre la prestazione e il coraggio. Anche davanti al bel pubblico di Ferrara che avremo davanti. Useremo scudo ed elmetto da Chievo e andremo a giocarcela".

Sfida, dunque, che si preannuncia affascinante e aperta a qualunque tipo di risultato. L’ultimo precedente a Ferrara, che risale allo scorso anno, finì in perfetta parità e senza reti; al “Bentegodi”, invece, vinsero 2-1 i padroni di casa.

COME ARRIVA LA SPAL – Tutti a disposizione di mister Semplici, che quest’oggi potrebbe concedere chance a chi è stato impiegato meno. Ad esempio Floccari: “Sta bene – ammette il tecnico biancazzurro – ha le caratteristiche giuste per poter giocare accanto a Petagna”. A centrocampo Valdifiori si contende un posto con Schiattarella, mentre per il resto non dovrebbero esserci sorprese: Lazzari a destra, Fares (o Costa) a sinistra ed il duo Kurtic-Missiroli. In difesa rientra Cionek e giocherà insieme a Vicari e Felipe.

COME ARRIVA IL CHIEVOVERONA - Di Carlo dovrebbe puntare sul 4-3-1-2. Out Obi, Cacciatore e Depaoli, quest’ultimo squalificato. Pienamente recuperato, invece, Tomovic. In difesa linea a quattro formata da Cesar, Bani, Rossettini e Barba. A centrocampo terzetto già composto con Hetemaj, Radovanovic e il rientrante Rigoni. Sulla trequarti, infine, il solito Birsa agirà alle spalle del tandem composto da Stepinski e Pellissier. Scalpita Giaccherini.

LE PROBABILI FORMAZIONI

SPAL (3-5-2): Gomis; Cionek, Vicari, Felipe; Lazzari, Missiroli, Valdifiori, Kurtic, Fares; Floccari, Petagna. A disposizione: Milinkovic Savic, Poluzzi, Simic, Bonifazi, Djourou, Dickmann, Fares, Everton, Schiattarella, Valoti, Viviani, Paloschi, Antenucci. Allenatore: Leonardo Semplici.

CHIEVOVERONA (4-3-1-2) : Sorrentino; Cesar, Bani, Rossettini, Barba; Hetemaj, Radovanovic, Rigoni; Birsa; Stepinski, Pellissier. A disposizione: Semper, Caprile, Tomovic, Jaroszynski, Tanasijevic, Kiyine, Burruchaga, Giaccherini, Meggiorini, Leris, Grubac, Vignato, Djordjevic.. Allenatore: Domenico Di Carlo.