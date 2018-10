Le probabili formazioni di Spal-Inter - Out Brozovic

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'Inter vuole continuare a mietere successi e decollare in classifica. Tre vittorie di fila in campionato, due in Champions League. La squadra di Spalletti è galvanizzata, ma prima della sosta (e del derby contro il Milan) c'è l'ostacolo Spal, autore di più che discreto inizio di stagione. Avversario da prendere con le molle, dunque, per i nerazzurri che vogliono scalare posizioni in classifica e affermarsi come anti Juve. La Spal arriva da tre sconfitte consecutive in campionato nelle quali ha subito sempre almeno due gol: a settembre dello scorso anno arrivò a quattro ko di fila. Al contrario l’Inter arriva da tre successi consecutivi ed è da settembre 2017 che non riesce ad infilare quattro vittorie di fila in A. Spal e Inter hanno dato vita a 37 precedenti, nei quali solo per 4 volte i biancazzurri. Sono 8 i pareggi, con le vittorie dell'Inter che raggiungono quota 25. L'Inter è la squadra che ha battuto più volte la Spal in Serie A: per i nerazzurri 23 successi, sette pareggi e quattro sconfitte. Lo scorso anno la gara del Mazza terminò 1-1 grazie alla rete di Paloschi che pareggiò il contro con l’autogol di Vicari.

COME ARRIVA LA SPAL - La Spal non batte l’Inter in Serie A dal febbraio 1962: da allora nei successivi 12 incroci ben nove successi nerazzurri e tre pareggi. L'infortunio al gomito è serio e dunque Kurtic starà fuori per un bel po'. Per sostituirlo sarà lotta Valoti-Everton Luiz, ma non è esclusa l'idea Valdifiori in mezzo con Schiattarella spostato a destra. In difesa, con Felipe e Cionek ci sarà Vicari, mentre in attacco con Antenucci spazio a Petagna. Fares e Costa in ballottaggio per un posto sulla sinistra. Out anche Viviani. Diffidato Felipe.

COME ARRIVA L'INTER - L’Inter, al pari di Milan e Fiorentina, vanta la miglior difesa nei primi tempi di questo campionato (solo un gol subito per ognuna delle tre). Out Brozovic, al suo posto Gagliardini con Vecino. In difesa Miranda potrebbe far riposare De Vrij o Skriniar. Ballottaggio Vrsaljko-D'Ambrosio per la fascia destra. In attacco possibilità per Candreva e Keita con Nainggolan. Politano riposa. Confermato Icardi al centro dell'attacco per il 4-2-3-1 nerazzurro.

LE PROBABILI FORMAZIONI

SPAL (3-5-2): Gomis; Cionek, Vicari, Felipe; Lazzari, Valoti, Schiattarella, Missiroli, Fares; Petagna, Antenucci. A disposizione: Milinkovic, Thiam, Simis, Bonifazi, Djourou, Dickmann, Fares, Valdifiori, Valoti, Floccari, Antenucci. Allenatore: Semplici.

INTER (4-2-3-1): Handanović; Vrsaljko, Škriniar, Miranda, Asamoah; Gagliardini, Vecino; Candreva, Nainggolan, Keita; Icardi. A disposizione: Padelli, Berni, D'Ambrosio, De Vrij, Ranocchia, Joao Mario, Politano, Candreva, L. Martinez, Borja Valero. Allenatore: Spalletti.

ARBITRO: Maresca della sezione di Napoli.