Le probabili formazioni di SPAL-Napoli - Out sia Insigne che Mertens

I rispettivi obiettivi di inizio stagione sono stati raggiunti, anche con un bel po' di anticipo. Adesso SPAL e Napoli, però, devono costruirsene altri, seppur minimi, per queste ultime tre partite di campionato. Nel menu del trentaseiesimo turno di Serie A c'è anche questa sfida: gli estensi potrebbe puntare a finire al decimo posto, nella vecchia parte destra della graduatoria; gli azzurri vogliono superare quota 80 punti. Appuntamento alle 18, domenica, allo stadio Mazza

COME ARRIVA LA SPAL - Senza pietà, contro il Chievo già retrocesso la SPAL s'è giustamente fatta valere. Quattro gol, zero subiti e quota 40 punti superata. E' reduce da un trionfo, il sodalizio ferrarese, che nell'ultimo periodo non s'è fermato, incanalando tanti risultati positivi. Quattro consecutivi, per l'esattezza: tre vittorie ed una sconfitta. Al 'Mazza' è caduta persino la Juventus e ora gli uomini di Semplici vorranno ripetersi anche contro la seconda forza del campionato. Per quanto riguarda la formazione, il tecnico toscano ha ancora qualche nodo da sciogliere e lo farà nella rifinitura. In porta, ad esempio, potrebbe esserci una chance per Gomis, in ballottaggio con Viviano. In difesa, invece, Bonifazi dovrebbe spuntarla su Cionek, nella postazione al fianco di Vicari e Felipe. In attacco ci sarà Floccari insieme a Petagna.

COME ARRIVA IL NAPOLI - "Vogliamo arrivare ad 82 punti". E' così che Carlo Ancelotti ha detto subito dopo la vittoria di domenica scorsa con il Cagliari, costruendo dunque un nuovo fine da perseguire alla sua squadra. Il Napoli, per farlo, dovrà vincere tutte e tre le gare che restano, compresa quella con l'Inter. Prima, però, c'è la SPAL e a questa sfida la compagine partenopea ci arriva con certezze ritrovate con le ultime due vittorie di fila, dopo un periodo turbolento tra risultati sportivi (vedi eliminazione dall'Europa League) e problemi extra-campo (caso Insigne). Conquistata anche aritmeticamente il secondo posto, il Napoli non è intenzionato a fermarsi, ma potrà scendere in campo con una maggiore libertà nella testa. Problemi di formazione, Carlo Ancelotti dovrà fare a meno di Mertens, che ha accusato un fastidio muscolare, e Insigne, anch'egli fuori dall'elenco dei convocati. Out anche Ounas. Per cui ci saranno Milik e Younes davanti, anche se non è da escludere l'ipotesi Verdi. Per la fascia sinistra di centrocampo c'è Zielinski. In difesa i terzini dovrebbero essere Hysaj e Ghoulam, ma Ancelotti ruota spesso e volentieri.

PROBABILI FORMAZIONI:

SPAL (3-5-2): Viviano; Bonifazi, Vicari, Felipe; Lazzari, Murgia, Missiroli, Kurtic, Fares; Petagna, Floccari. A disposizione: Gomis, Poluzzi, Cionek, Regini, Simic, Costa, Valdifiori, Schiattarella, Valoti, Antenucci, Paloschi, Jankovic. Allenatore: Semplici

NAPOLI (4-4-2): Meret; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Allan, Fabian Ruiz, Zielinski; Milik, Insigne. A disposizione: Karnezis, Malcuit, Mario Rui, Luperto, Ounas, Verdi, Insigne. Allenatore: Ancelotti