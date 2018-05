Le probabili formazioni di SPAL-Sampdoria - Paloschi sfida Kownacki

Calcio d'inizio: domani ore 18. Diretta testuale, pagelle e voce dei protagonisti su TMW!

Una salvezza da conquistare, ad ogni costo. La SPAL si gioca la permanenza in Serie A e per farlo domani dovrà battere la Sampdoria oppure sperare in una sconfitta del Crotone a Napoli. Il destino, quindi, è tutto nelle mani della squadra di Leonardo Semplici, chiamata ad un’altra impresa pur consapevole che in caso di arrivo a pari punti con i calabresi raggiungerebbe comunque l’obiettivo stagionale.

I liguri, invece, non hanno più nulla da chiedere al proprio campionato, avendo perso domenica sera e quindi completamente tagliati fuori dalla corsa per l’Europa League. L’obiettivo, però, è chiudere con un successo che in trasferta manca da inizio aprile.

All’andata i blucerchiati s’imposero con un sofferto 2-0, maturato nei minuti di recupero grazie alla doppietta realizzata da Fabio Quagliarella tra 92’ e 94’.

COME ARRIVA LA SPAL - 3-5-2 per Semplici, che deve rinunciare agli squalificati Cionek, Salamon ed Everton Luiz, oltre che agli infortunati Borriello, Meret, Mattiello e Viviani. In avanti Antenucci sarà affiancato da Paloschi, mentre a centrocampo Schiavon (in pole su Lazzari) e Costa saranno i due esterni, con Kurtic, Schiattarella e Grassi in mezzo. In difesa, infine, Simic, Vicari e Felipe formeranno la linea a tre avanti a Gomis.

COME ARRIVA LA SAMPDORIA - Solito 4-3-1-2 per Giampaolo, a Ferrara privo di Zapata, Viviano, Sala e Barreto. In porta va Belec, mentre in difesa Bereszynski e Strinic (più di Regini) saranno i due esterni ed il duo Silvestre-Andersen formerà la coppia centrale. Chiavi del centrocampo nelle mani di Torreira, con Praet e Linetty ai suoi lati. In attacco, infine, Ramirez agirà da trequartista alle spalle del duo Kownacki-Caprari. Quagliarella è recuperato, ma dovrebbe partire dalla panchina.

LE PROBABILI FORMAZIONI

SPAL (3-5-2): Gomis; Simic, Vicari, Felipe; Schiavon, Kurtic, Schiattarella, Grassi, Costa; Antenucci, Paloschi. A disposizione: Poluzzi, Marchegiani, Vaisanen, Konate, Esposito, Drame’, Russo, Vitale, Bonazzoli, Floccari. Allenatore: Leonardo Semplici.

SAMPDORIA (4-3-1-2): Belec; Bereszynski, Silvestre, Andersen, Strinic; Linetty, Torreira, Praet; Ramirez; Kownacki, Caprari. A disposizione: Tozzo, Regini, Ferrari, Capezzi, Verre, Alvarez, Quagliarella, Stijepovic. Allenatore: Marco Giampaolo.