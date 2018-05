Le probabili formazioni di SPAL-Sampdoria - Quagliarella con Kownacki

Calcio d'inizio ore 18. Diretta testuale, pagelle e voce dei protagonisti su TMW!

Raggiungere l’obiettivo prefissato la scorsa estate e cioè quello di conquistare la salvezza e meritarsi la conferma nella massima serie: questo pomeriggio la SPAL si gioca il tutto per tutto tra le mura amiche, spinta dai suoi calorosissimi tifosi per compiere un’altra impresa. Al ‘Mazza’, però, arriverà una Sampdoria libera di testa dopo aver perso, e quindi gettato al vento l'ultima occasione per l'Europa League, domenica sera. Giampaolo si aspetta il massimo: "La partita di domani (oggi, ndr) ci misura - ha spiegato nella conferenza stampa della vigilia -. Domani chiudo il cerchio. Mi deve dare ulteriori indicazioni sul piano caratteriale dell'affidabilità. Noi se vogliamo migliorare dobbiamo lavorare nella versione dove siamo stati più carenti".

Sarà una partita apertissima ed importante per la stagione dei padroni di casa, che potrebbero essere aritmeticamente salvi in caso di sconfitta se anche il Crotone dovesse uscire dalla trasferta di Napoli senza punti.

COME ARRIVA LA SPAL - Dopo la beffarda sconfitta contro il Torino, Semplici si aspetta una prova di grande solidità da parte della sua squadra. Solito 3-5-2, con Antenucci a fare da spalla a Paloschi in avanti: serviranno i gol dei due bomber per mantenere la categoria. A centrocampo è recuperato Lazzari, ma partirà Schiavon dal 1’ a destra; Schiattarella, Kurtic, Grassi e Costa completeranno il reparto. In difesa, infine, out per squalifica Cionek e Salamon: giocheranno Simic, Vicari e Felipe.

COME ARRIVA LA SAMPDORIA - Non convocati Zapata, Viviano e Barreto. Giampaolo, però, potrà contare su Quagliarella, che con ogni probabilità partirà dal 1' accanto a Kownacki. Sulla trequarti, invece, spazio a Ramirez, che giocherà qualche metro più avanti rispetto a Torreira, Linetty e Praet. In difesa Bereszynski e Strinic, alla sua ultima in blucerchiato, saranno i due esterni, con la coppia centrale composta da Andersen e Silvestre.

LE PROBABILI FORMAZIONI

SPAL (3-5-2): Gomis; Simic, Vicari, Felipe; Schiavon, Kurtic, Schiattarella, Grassi, Costa; Antenucci, Paloschi. A disposizione: Poluzzi, Marchegiani, Vaisanen, Konate, Esposito, Drame’, Russo, Vitale, Bonazzoli, Floccari. Allenatore: Leonardo Semplici.

SAMPDORIA (4-3-1-2): Belec; Bereszynski, Silvestre, Andersen, Strinic; Linetty, Torreira, Praet; Ramirez; Kownacki, Quagliarella. A disposizione: Tozzo, Krapikas, Regini, Ferrari, Murru, Capezzi, Verre, Alvarez, Caprari. Allenatore: Marco Giampaolo.