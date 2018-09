Le probabili formazioni di Spal-Sassuolo - Inedita sfida d'alta quota

Calcio d'inizio alle 19.00. Diretta testuale, pagelle e voce dei protagonisti su TMW!

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Inedita sfida d'alta quota tra Spal e Sassuolo. Oltre ad essere un derby, il match del Mazza è anche il match tra le due squadre rivelazioni di questo scorcio di stagione: da una parte la formazione di Semplici, compatta e grintosa, reduce dal rovescio contro la Fiorentina (3-0), dall'altra c'è quella di De Zerbi, frizzante e sbarazzina, che già ha steso l'Inter ed ha vinto nello scorso turno in rimonta contro l'Empoli (3-1). Gli unici due confronti tra Spal e Sassuolo in Serie A risalgono allo scorso campionato: un successo dei neroverdi a Ferrara e un pareggio al Mapei Stadium. I precedenti ufficiali totali disputati in casa biancazzurra sono 5 con un bilancio di 2 successi della Spal (l’ultimo 5-1 nella serie C2 1989/90), 1 pareggio (1-1, nella serie C-2 2005/06) e 2 vittorie del Sassuolo (entrambe per 1-0, l’ultima nella serie A 2017/18). Il successo della Spal per 5-1 della stagione 1989/90, rappresenta la massima vittoria biancazzurra nel campionato di serie C2.

COME ARRIVA LA SPAL - Così come segnala Opta, la formazione estense ha ottenuto nove punti nelle prime cinque giornate, nello scorso campionato era a quota quattro. Gli uomini di Semplici hanno vinto le ultime quattro partite casalinghe in Serie A, solo una volta nella sua storia, nel 1968, hanno raggiunto quota cinque consecutive. La Spal, inoltre, è l’unica squadra ad aver schierato sempre gli stessi 11 titolari in questo campionato. Sarà 3-5-2 per Semplici con Gomis in porta, Cionek, Vicari e Felipe in difesa, Lazzari e Costa terzini, Kurtic, Valdifiori e Missirioli in mezzo. Paloschi e Antenucci in attacco.

COME ARRIVA IL SASSUOLO - Il Sassuolo ha vinto solo tre delle ultime 12 trasferte in campionato (subendo gol in 11 di queste) – quattro pareggi e cinque sconfitte nel parziale. Opta rivela che il Sassuolo è la squadra che ha guadagnato più punti da situazione di svantaggio in questo campionato (sette) ed ha realizzato quattro gol su sviluppo di calcio piazzato, più di ogni altra squadra in questo campionato. 4-3-2-1 per De Zerbi con Consigli in porta, Lirola e Rogerio terzini, Magnani e Ferrari in mezzo alla difesa. Bourabia, Magnanelli e Locatelli in mezzo, Di Francesco e Berardi alle spalle di Babacar. Panchina, almeno inizialmente, per Boateng.

LE PROBABILI FORMAZIONI

SPAL (3-5-2): Gomis; Cionek, Vicari, Felipe; Lazzari, Missiroli, Valdifiori, Kurtic, Costa; Antenucci, Paloschi. A disposizione: Milinkovic, Thiam, Djourou, Simic, Bonifazi, Fares, Dickmann, Schiattarella, Everton Luiz, Valoti, Petagna, Floccari. Allenatore: Semplici

SASSUOLO (4-3-2-1): Consigli; Lirola, Magnani, Ferrari, Rogerio; Djuricic, Magnanelli, Bourabia; Berardi, Di Francesco; Babacar. A disposizione: Pegolo, Marlon, Lemos, Dell'Orco, Adjapong, Sensi, Locatelli, Matri, Boga, Boateng, Brignola. Allenatore: De Zerbi

ARBITRO: Abbattista della sezione di Molfetta