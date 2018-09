Le probabili formazioni di Spezia-Brescia - Suazo si affida a Tremolada

Fischio d'inizio oggi alle ore 18.00. Diretta testuale, pagelle e voci dei protagonisti su Tmw!

© foto di Federico De Luca

Terminato il mese di agosto, la Serie B prosegue la sua corsa con la seconda giornata. Si affrontano Spezia e Brescia, due squadre che hanno cominciato in maniera altalenante la stagione. Le rondinelle si sono ritrovate a leccarsi le ferite, dopo il primo pareggio stagionale arrivato nei minuti di recupero contro il Perugia, grazie al rigore realizzato per gli umbri da Vido al 94’. Peggio è andata allo Spezia, sconfitto in casa del Venezia grazie alle rete di Bentivoglio. Cosi i liguri sono alla ricerca dei primi punti stagionali, mentre il Brescia proverà a legittimare il vantaggio conquistato contro il Perugia all’esordio, e sfumato soltanto nel finale.

COME ARRIVA LO SPEZIA - “Normale che quando si cambia tanto e arrivano diversi giocatori a mercato in corso qualcosa si possa pagare a livello di condizione, ma fa parte del gioco e sappiamo di aver costruito un buon organico che saprà regalare tante soddisfazioni”, queste le parole di Pasquale Marino in conferenza stampa. Per i liguri, dunque, spazio al 4-3-3 che vedrà Galabinov punta centrale, con Pierini ed Orkereke a completare il tridente. Poco, poi, i dubbi di formazione per il tecnico, che dovrebbe confermare l’assetto della prima uscita.

COME ARRIVA IL BRESCIA - “Purtroppo la storia recente dice che abbiamo subito gol per delle disattenzioni e questo non va bene, la squadra deve restare concentrata tutta la gara anche se siamo giovani e abbiamo cambiato molto rispetto all'anno scorso”, le dichiarazioni di David Suazo nel pre partita. Spazio, quindi, 4-3-1-2 che vedrà Tremolada agire sulla trequarti, mentre in avanti la coppia offensiva sarà composta da Ferrari e Donnarumma. Lancini, invece, prenderà il posto dello squalificato Gastaldello.

Le probabili formazioni

Spezia (4-3-3): Lamanna; De Col, Terzi, Giani, Augello; Bartolomei, Ricci, Mora; Pierini, Galabinov, Orkereke. A disposizione: Mandredini, Barone, Crivello, Capradossi, Vignali, De Francesco, Bastoni, Bidaoui, Gyasi. Allenatore: Marino

Brescia (4-3-1-2): Alfonso; Mateju, Lancini, Romagnoli, Curcio; Bisoli, Tonali, Ndoj; Tremolada; Donnarumma, Ferrari. A disposizione: Andrenacci, Rondanini, Carillo, Dall’Oglio, Morosini, Vignali, Spalek. Allenatore: Suazo