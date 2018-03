Le probabili formazioni di Spezia-Cesena - Panchina per Ammari

LIVE, pagelle e approfondimenti a partire dalle 15 su TMW!

Da un lato, la voglia dei padroni di casa di arrivare ad un risultato positivo per insidiare la zona playoff, dall'altro quella degli ospiti di uscire dalle sabbie mobili con un colpaccio in trasferta. Non mancano buoni motivi per seguire con attenzione i novanta minuti di Spezia-Cesena in programma questo pomeriggio alle 15 al Picco. Di fronte due squadre in posizioni di classifica sicuramente diverse, ma con la stessa determinazione alla ricerca di tre punti decisamente importanti per la classifica.

COME ARRIVA LO SPEZIA - In attesa di recuperare il match con il Bari martedì prossimo, la squadra di Gallo ha approfittato del turno di riposo forzato a causa del maltempo di questi giorni. Dopo la rifinitura di ieri mattina, il tecnico di Bollate ha diramato la lista dei convocati nei quali rientra Najib Ammari, pronto a subentrare dalla panchina a gara in corso. Non ci sono particolari dubbi di formazione per i padroni di casa, con Mastinu, Granoche e Marilungo a comporre il tridente offensivo.

COME ARRIVA IL CESENA - Anche gli ospiti hanno saltato l'ultimo match di campionato a causa del maltempo. I bianconeri sono tornati in zona rischio, dopo l’ascesa dal subentro di Fabrizio Castori alla guida tecnica; nelle ultime 9 giornate i romagnoli hanno vinto una sola volta, 4-3 in casa sulla Ternana lo scorso 4 febbraio; nel mezzo 4 pareggi e 4 sconfitte. In trasferta ultima vittoria bianconera nel 3-0 a Perugia del 24 ottobre scorso, poi 8 gare giocate con 4 pareggi ed altrettante sconfitte. In avanti spazio al tndem formato da Jallow e Moncini.

Le probabili formazioni

SPEZIA (4-3-3): Di Gennaro; De Col, Terzi, Giani, Lopez; Pessina, Bolzoni, Mora; Mastinu, Marilungo, Granoche. A disposizione: Bassi, Manfredini, Capelli, Ceccaroni, Augello, Masi, Juande, De Francesco, Maggiore, Ammari, Forte, Mulattieri. All.: Gallo.

CESENA (4-4-2): Fulignati; Suagher, Esposito, Fazzi, Donkor; Vita, Schiavone, Di Noia, Dalmonte; Jallow, Moncini. A disposizione: Agliardi, Perticone, Eguelfi, Chiricò, Cacia, Dalmonte, Kupsiz, Melgrati, Ndiaye, Emmanuello. All.: Castori.