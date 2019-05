Le probabili formazioni di Spezia-Cittadella - Per i playoff torna Okereke

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Salvo sorprendenti spostamenti dell'ultimo minuto - e considerando l'andazzo di questi play-off non c'è nulla da escludere - la Serie B torna in campo e riparte dagli spareggi-promozione, rivoluzionati dalla sentenza che mandato il Palermo in Serie C, escludendolo dunque da questi play-off. Le prime squadre a scendere in campo saranno Spezia e Cittadella, stasera al 'Picco' alle 21, nel match valevole per il quarto di finale di questa mini-competizione che porta alla tanto sognata Serie A.

COME ARRIVA LO SPEZIA - Cinquantuno punti in campionato, con cinquantatré gol fatti e quarantasei subiti, quattordici vittorie, nove pareggi e tredici sconfitte. Sono questi i numeri che raccontano la stagione dello Spezia, squadra partita con grandi ambizioni che ha finito la corsa in linea con le aspettative, anche un po' più su. Il sesto posto in classifica (settimo, prima dell'estromissione del Palermo) proietta il sodalizio bianconero alla sfida interna con il Cittadella per rincorrere un sogno, come accaduto due anni fa, 2016/17, anno dell'ultima partecipazione ai play-off. Per quanto riguarda la formazione, Pasquale Marino ha ancora qualche piccolo dubbio, ma nell'ultimo match di Lecce ha fatto riposare diversi elementi. Okereke su tutti, che tornerà titolare nell'attacco, con Bidaoui, Gyasi e Da Cruz a giocarsi i due posti restanti nel tridente. Galabinov in panchina. In difesa dovrebbero essere confermati Vignali, Terzi, Capradossi e Augello.

COME ARRIVA IL CITTADELLA - Tra le sei squadre qualificate ai play-off, il Cittadella è quella che durante il campionato ha perso il minor numero di partite, nove, insieme al Pescara. E, di contro, è anche quella che pareggia di più, addirittura quindici volte quest'anno. Settimo in classifica, cinquantuno punti al pari dello Spezia ma sotto negli scontri diretti, il sodalizio veneto ha convinto col passare delle giornate, quando Roberto Venturato ha trovato definitivamente la quadra. Il sogno Serie A torna ancora una volta dalle parti del Tombolato. E tutti vogliono esserci. Soltanto Settembrini non è stato convocato, mentre per il resto intera squadra convocata. Nella trasferta del Picco sarà 4-3-1-2, con Schenetti a supporto di Moncini e Diaw in attacco. In mediana spazio a Proia e Branca accanto a Iori. In difesa Frare e Adorni al centro, Ghiringhelli e Benedetti sulle corsie laterali.

PROBABILI FORMAZIONI:

SPEZIA (4-3-3): Lamanna; Vignali, Terzi, Capradossi, Augello; Maggiore, Ricci, Mora; Gyasi, Okereke, Bidaoui. Allenatore: Marino

CITTADELLA (4-3-1-2): Paleari; Ghiringhelli, Frare, Adorni, Benedetti; Proia, Iori, Branca; Schenetti; Moncini, Diaw. Allenatore: Venturato