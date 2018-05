Le probabili formazioni di Spezia-Pro Vercelli - Torna Juande

Live, pagelle e dichiarazioni dei protagonisti dalle 15 su TMW!

Ci sono punti importanti in palio questo pomeriggio alle 15 allo stadio Picco. Lo Spezia, che punta a regalare ai suoi tifosi un'ulteriore gioia mentre si avvicina il termine di una stagione tutto sommato tranquilla, ospita il fanalino di coda Pro Vercelli, che si gioca le ultime carte per avvicinare la zona salvezza, distante cinque lunghezze.

COME ARRIVA LO SPEZIA - Torna a disposizione Juande dopo il riposo precauzionale nell'infrasettimanale di Foggia mentre non sono disponibili, insieme allo squalificato Walter Lopez, Mastinu, Palladino ed Ammari, al quale è stata riscontrata una lesione nella regione flessoria della coscia sinistra.

COME ARRIVA LA PRO VERCELLI - Non ci sono particolari problemi di formazione per Grassadonia, intenzionato a confermare l'undici che ha affrontato il Venezia nell'ultimo turno di campionato. In avanti sarà Reginaldo, con l'aiuto di Rovini e Bifulco, a provare a regalare una gioia ai tifosi ospiti.

SPEZIA (4-3-1-2): Manfredini; De Col, Terzi, Giani, Augello; Mora, Juande, Bolzoni; De Francesco; Marilungo, Granoche. A disposizione:Bassi, Di Gennaro, Capelli, Ceccaroni, Masi, Corbo, Pessina, Awua, Maggiore, Forte, Gilardino, Mulattieri. All.: Gallo.

PRO VERCELLI (3-4-3): Pigliacelli; Gozzi, Jidayi, Bergamelli; Ghiglione, Vives, Germano, Mammarella; Rovini, Reginaldo, Bifulco. A disposizione: Gilardi, Marcone, Alcibiade, Konate, Castiglia, Alex, Ivan, Da Silva, Pugliese, Paghera, Morra, Raicevic.All.: Grassadonia.