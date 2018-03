Le probabili formazioni di Spezia-Salernitana - Granoche contro Bocalon

Fischio d'inizio alle 19:00. Diretta testuale, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

Al via cinque giorni particolarmente intensi per il campionto di Serie B. Questa sera partirà il ventisettesimo turno del torneo cadetto che tra lunedì e martedì vivrà anche la ventottesima giornata con il turno infrasettimanale. Questa sera si parte con l'anticipo tra Spezia e Salernitana con i campani a caccia di una vittoria scaccia-crisi ed i bianchi bisognosi di punti play-off. La partita sarà arbitrata dal signor Luigi Pilletteri della sezione di Palermo. Il fischietto siciliano sarà coadiuvato dagli assistenti Giuseppe Borzomì (sez. Torino) e Michele Lombardi (sez. Brescia). Il quarto uomo sarà invece Juan Luca Sacchi (sez. Macerata).

COME ARRIVA LO SPEZIA - Gallo sembra essere orientato a confermare il 4-3-1-2 con la coppia d'attacco composta da Pablo Granoche e Forte lasciando così, ancora una volta, in pachina Guido Marilungo. Nessuna novità anche negli altri reparti con Mora a comporre la linea mediana con Pessina e Bolzoni.

COME ARRIVA LA SALERNITANA - Colantuono deve fare i conti con un l'assenza di Rossi e soprattutto uno Sprocati a mezzo servizio. Rosina è una tentazione ma il tecnico granata dovrebbe affidarsi al 3-5-2 con Bocalon e Palombi a comporre il tandem d'attacco. In difesa dovrebbe rivedersi Mantovani a discapito di Casasaola, in mediana chance per Signorelli.

LE PROBABILI FORMAZIONI

SPEZIA (4-3-1-2) : Di Gennaro; De Col, Terzi, Giani, Lopez; Mora, Pessina, Bolzoni; Mastinu; Forte, Granoche. A disposizione: Manfredini, Augello, Capelli, Ceccaroni, Masi, De Francesco, Juande, Maggiore, Marilungo, Bassi, Mulattieri. Allenatore: Fabio Gallo.

SALERNITANA (3-5-2) : Radunovic; Mantovani, Schiavi, Monaco; Pucino, Ricci, Signorelli, Minala, Vitale; Palombi, Bocalon. A disposizione: Adamonis, Casasola, Popescu, Tuia, Akpa Akpro, Della Rocca, Kiyine, Zito, Di Roberto, Rosina, Sprocati. Allenatore: Stefano Colantuono.