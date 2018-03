Le probabili formazioni di Spezia-Ternana - Serve solo la vittoria

Fischio d'inizio alle ore 15, diretta testuale su tmw!

Una partita che può già dire tanto. I liguri cercano punti per tornare in zona playoff, gli umbri invece dopo la vittoria sulla Cremonese credono sempre più alla salvezza e vogliono abbandonare l’ultimo posto in classifica. Spezia-Ternana vale davvero molto. Allo Spezia serve ripartire con una vittoria per rilanciare le ambizioni di promozione; è necessario, però, aumentare lo score offensivo, perché al momento lo Spezia ha il quarto peggior attacco del torneo, mentre la difesa è il punto forte, essendo la seconda meno battuta. In casa, poi, otto successi in 14 gare e terzo miglior rendimento del torneo. Alla Ternana serve invece una continuità di rendimento per continuare a sperare puntando sul settimo miglior attacco del torneo e limitando i danni difensivi.

COME ARRIVA LO SPEZIA -

Liguri con 10 vittorie, nove pareggi e nove sconfitte; sono 30 i gol segnati e 26 quelli incassati. Nelle ultime cinque due successi, due pari ed un ko. Pochi dubbi di formazione: Mastinu, Marilungo e Forte nel tridente offensivo; in mediana Pessina, Bolzoni e Mora. Indisponibili Gilardino e Palladino.

COME ARRIVA LA TERNANA -

Quattro vittorie, 13 pareggi e 12 sconfitte, invece, per la Ternana con 42 reti all’attivo e 55 al passivo; nelle ultime cinque un successo e quattro ko. Stesso modulo, Carretta, Piovaccari e Defendi in attacco nel 4-3-3 con Signori, Statella ed Angiulli a centrocampo. Out Paolucci.

Probabili formazioni

SPEZIA (4-3-3): Di Gennaro; De Col, Terzi, Giani, Lopez; Pessina, Bolzoni, Mora; Mastinu, Marilungo, Forte. A disposizione: Bassi, Capelli, Masi, Juande, Giorgi, Pessina, Cisotti, Granoche. Allenatore: Gallo

TERNANA (4-3-3): Sala; Vitiello, Rigione, Ferretti, Favalli; Statella, Paolucci, Angiulli; Carretta, Piovaccari, Defendi. A disposizione: Plizzari, Zanon, Gasparetto, Bordin, Varone, Tremolada, Repossi. Allenatore: De Canio