Le probabili formazioni di Spezia-Verona - Galabinov e Di Carmine dal 1'

Tre punti per migliorare la classifica. Sarà la sfida tra Spezia ed Hellas Verona a chiudere la ventiquattresima giornata del campionato di Serie B, due squadre che hanno un solo punto di differenza in classifica e che puntano a migliorarla. Ed è anche una gara che potrebbe dire molto sul futuro del tecnico degli scaligeri Fabio Grosso, al centro di un vero e proprio polverone: "Per me è stata una settimana come le altre - ammette - in cui ci siamo allenati nel migliore dei modi. Mi metto in discussione quotidianamente. l'ho fatto fin dal primo giorno che sono arrivato in questa città, sapendo quale fosse la mia grande responsabilità e conoscendo la passione che metto in quello che faccio". Sulla panchina avversaria, quella dei padroni di casa, ci sarà Pasquale Marino: "La squadra sta bene, abbiamo un paio di ragazzi che non hanno recuperato, ma il morale è alto e siamo pronti ad affrontare una sfida difficile".

COME ARRIVA LO SPEZIA - Erlic e Capradossi (quest'ultimo neppure convocato come De Col e Da Cruz) non sono al top della condizione, fiducia per Terzi. Marino allora completerà la difesa con Crivello, Ligi e Augello. A centrocampo Mora, Ricci e Bartolomei daranno qualità e quantità alla manovra dei liguri. In attacco, infine, dubbio Gyasi: in pole c'è Galabinov, mentre certi di una maglia da titolare Okereke e Bidaoui.

COME ARRIVA IL VERONA - Fabio Grosso dovrebbe puntare sul solito 4-3-3: in avanti sarà Di Carmine ad agire da prima punta, con Di Gaudio e Lee a completare il tridente offensivo. Chiavi del centrocampo nelle mani di Colombatto, ai cui lati agiranno Zaccagni e Danzi. In difesa, infine, avanti a Silvestre linea a quattro composta da Faraoni, Bianchetti, Marrone e Vitale. Out Danzi.

SPEZIA (4-3-3): Lamanna; Crivello, Terzi, Ligi, Augello; Mora, Ricci, Bartolomei; Bidaoui, Okereke, Galabinov. A disposizione: Manfredini, Barone, Brero, Crimi, Vignali, Maggiore, Erlic, Acampora, De Francesco, Gyasi, Pierini, Mastinu. Allenatore: Pasquale Marino.

VERONA (4-3-3): Silvestri; Faraoni, Bianchetti, Marrone, Vitale; Gustafson, Colombatto, Zaccagni; Lee, Di Carmine, Di Gaudio. A disposizione: Ferrari, Berardi, Balkovec, Dawidowicz, Almici, Empereur, Henderson, Tupta, Laribi, Pazzini. Allenatore: Fabio Grosso.