Le probabili formazioni di Sporting-Astana - Torna Dost, fuori Doumbia

Il sogno è durato soltanto un tempo per l'Astana, nell'andata dei sedicesimi di finale di Europa League infatti la squadra guidata da Stoilov aveva chiusi la prima frazione in vantaggio grazie alla rete di Tomasov sui più quotati avversari dello Sporting. I kazaki però non avevano ancora fatto i conti con la furia portoghese che si è scatenata ad inizio ripresa dove l'ex Sampdoria Bruno Fernandes a aperto le danze con l'ex Roma Doumbia che le ha chiuse otto minuti dopo con il risultato di 1-3. Tre reti subite in trasferta e il sogno di un'impresa che appare impossibile, vietato però abbassare la concentrazione invece per lo Sporting che davanti ai propri tifosi potrà festeggiare la qualificazione agli ottavi. La formazione di Jorge Jesus si candida come mina vagante della competizione avendo dei calciatori capaci di fare la differenza come Gelson Martins e lo stesso Bruno Fernandes senza dimenticare il buon girone di Champions concluso al terzo posto dietro a due corazzate come Juventus e Barcellona. Al Josè Alvalade sarà anche appuntamento con la storia, mai l'Astana e lo Sporting si sono sfidate in terra portoghese.

COME ARRIVA LO SPORTING - Il tecnico Jorge Jesus può sorridere, torna tra i convocati il bomber Bas Dost che non giocato la gara d'andata. Recuperato dall'infortunio sarà lanciato titolare al centro dell'attacco al posto dell'ex Roma Doumbia con un tris di rifinitori alle spalle di tutto rispetto. A destra il velocissimo Gelson Martins, al centro il tecnico Bruno Fernandes e a sinistra l'imprevedibile Acuna. Davanti a Rui Patricio sulla linea difensiva ci sarà anche un ex conoscenza del nostro campionato, l'italiano Cristiano Piccini. L'unico assente è il giovane Podence per infortunio.

COME ARRIVA L'ASTANA - La cessione a gennaio di Junior Kabananga ha pesato nell'economia del gioco della formazione di Stoilov, l'attaccante congolose aveva fatto più che bene nella fase a gironi. La sua eredità verrà raccolta da Despotovic, attaccante possente e roccioso ma ancora a secco nella competizione. Ci si aspetta qualcosa in più da Twumasi, esterno brevilineo con ottima capacità di inserimento mentre sul versante opposto e sfida a due con Tomasov che parte favorito rispetto a Murtazayev. Occhi puntanti anche sull'interessante terzino sinistro Shomko, i calci piazzati come specialità della casa.

LE PROBABILI FORMAZIONI

SPORTING LISBONA (4-2-3-1): Rui Patricio; Piccini, Coates, Pinto, Coentrao; Carvalho, Battaglia; Martins, Fernandes, Acuna; Dost. A disposizione: Salin, Ristovski, Mathieu, Bruno Cesar, Ruiz, Montero, Doumbia, Rafael Leao. Allenatore: J.Jesus.

ASTANA (4-1-4-1): Eric; Shitov, Maly, Anicic, Shomko; Beysebekov; Twumasi, Maevsky, Tagybergen, Tomasov; Despotovic. A disposizione: Mokin, Kleinheisler, Murtazayev, Postnikov, Stanojevic, Zainutdinov. Allenatore: S.Stoilov.