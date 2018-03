Le probabili formazioni di Ternana-Cremonese - Piovaccari con Montalto

© foto di Federico Gaetano

Mancano tredici gare al termine della stagione e la Ternana non può più sprecare praticamente nulla, dolorose le cinque sconfitte consecutive con tanto di secondo cambio in panchina con De Canio chiamato all'impresa. Le Fere infatti si ritrovano in ultima posizione a ben sei lunghezze dalla zona playout, i numeri non sorridono ed urge un cambio repentino di rotta già dalla partita contro la Cremonese. De Canio alla terza partita in una settimana ha avuto pochissimo tempo per lavorare con la squadra e darle un vero volto. Serve tanto lavoro e sacrificio per rialzare la testa ma l'avversario non è dei più semplici. Rosa esperta e interessante quella della Cremonese, Attilio Tesser sta svolgendo un ottimo lavoro e si tiene per il momento aggrappato all'ultimo posto valevole per i playoff. I grigiorossi sembrano aver smarrito la strada della vittoria, l'ultimo successo è ormai datato 20 gennaio con l'1-0 inflitto al Parma. All'andata al Giovanni Zini di Cremona il confronto terminò con un pirotecnico pareggio per 3-3 dopo che la Ternana a fine primo tempo si portò sull'1-3.

COME ARRIVA LA TERNANA - Emergenza difesa per Luigi De Canio che non avrà a disposizione gli squalificati Valjent e Gasparetto oltre a Ferretti fermato dalla bronchite. Retroguardia obbligata con Vitiello e Favalli sugli esterni mentre Rigione e Signorini centrali a protezione della porta di Andrea Sala. L'ex Reggina dovrebbe essere preferito ancora una volta al giovane Plizzari dopo il rigore parato e la grande prestazione contro il Venezia. In avanti l'ex tecnico dell'Udinese potrebbe optare per le due punte con il ritorno da titolare di Montalto al fianco dell'esperto Piovaccari con Tremolada alle loro spalle. Si valuta l'utilizzo di Varone in mezzo al campo a discapito di Signori.

COME ARRIVA LA CREMONESE - Uno solo squalificato per Attilio Tesser, Pesce e tre infortunati come Mokulu, Almici e Paulinho. Nel 4-3-1-2 del tecnico sarà Scappini il partner d'attacco di Brighenti con Scamacca in panchina. Ballottaggio per il ruolo di trequartista dove il giovane Castrovilli parte in vantaggio rispetto ad Antonio Piccolo. A centrocampo ci sarà Cavion con al suo fianco l'ex Avellino Arini e Croce.

LE PROBABILI FORMAZIONI

TERNANA (4-3-1-2): Sala; Vitiello, Rigione, Signorini, Favalli; Varone, Paolucci, Defendi; Tremolada; Piovaccari, Montalto. A disposizione: Plizzari, Zanon, Angiulli, Statella, Signori, Bordin, Capitani, Repossi, Finotto, Carretta, Albadoro. Allenatore: Luigi De Canio.

CREMONESE (4-3-1-2): Ujkani; Cinaglia, Canini, Claiton, Renzetti; Arini, Cavion, Croce; Castrovilli; Scappini, Brighenti. A disposizione: Ravaglia, Cinelli, D'Avino, Garcia Tena, Gomez, Macek, Marconi, Perrulli, Procopio, Piccolo, Sbrissa, Scamacca. Allenatore: Attilio Tesser.