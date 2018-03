Le probabili formazioni di Torino-Fiorentina - Dubbio Obi, Saponara c'è

Fischio d'inizio alle ore 15. Cronaca live, pagelle e voci dei protagonisti su TuttoMercatoWeb

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Al Grande Torino arriva la Fiorentina, ancora con l'animo turbato dalla precoce ed inattesa scomparsa del capitano Astori, con la solo parziale consolazione di avergli potuto dedicare una vittoria nella partita dedicata alla sua commemorazione e celebrazione, quella contro il Benevento. I padroni di casa del Toro, società ma soprattutto tifoseria da sempre in rapporti speciali più che amichevoli con i viola, arrivano alla partita delusi dalla batosta rimediata nel secondo tempo a Roma e con di fronte lo spettro sempre più calante di una stagione anonima, viste anche le due lunghezze che le separano dalla squadra di Pioli, la quale sta vivendo tutt'altro che una grande stagione a sua volta.

COME ARRIVA IL TORINO - Mazzarri deve fare i conti con l'infermeria piena, soprattutto nel reparto arretrato. Allora 4-3-3: davanti a Sirigu i due centrali sono i rodati N'Koulou e Burdisso, mentre sulle fasce difensive corrono De Silvestri a destra e Ansaldi a sinistra. A centrocampo si dovrebbe rivedere Obi, in ballottaggio con Acquah dal 1' assieme a Rincon e Baselli. Pochi dubbi davanti: il Gallo Belotti di punta e sugli esterni Iago Falque e Niang, con quest'ultimo preoccupato dalla voglia di giocare dell'ex di turno Ljajic.

COME ARRIVA LA FIORENTINA - I viola provano a voltare pagina dopo i giorni di lutto e dolore. Pioli proverà ancora il 4-3-1-2 visto contro il Benevento. Sportiello difenderà la porta, davanti a lui Pezzella e Hugo centrali. Qualche dubbio per Milenkovic che però dovrebbe essere titolare a destra, con Biraghi sull'altro lato. Il nuovo capitano Badelj in regia a centrocampo, Veretout e Benassi le due mezzali. Ancora fiducia dunque a Saponara sulla trequarti alle spalle degli attaccanti Simeone e Chiesa. Scalpita Falcinelli.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Torino (4-3-3): Sirigu; De Silvestri, N'Koulou, Burdisso, Ansaldi; Obi, Rincon, Baselli; Iago Falque, Belotti, Niang A disposizione: Milinkovic-Savic, Ichazo, Moretti, Bonifazi, Barreca, Acquah, Valdifiori, Berenguer, Ljajic, Edera. Allenatore: Walter Mazzarri.

Fiorentina (4-3-1-2): Sportiello; Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi; Benassi, Badelj, Veretout; Saponara; Chiesa, Simeone. A disposizione: Cerofolini, Dragowski, Laurini, Olivera, Gaspar, Dabo, Cristoforo, Eysseric, Lo Faso, Dias, Thereau, Falcinelli. Allenatore: Stefano Pioli.