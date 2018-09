Le probabili formazioni di Torino-Spal – Belotti in campo dal 1'

Fischio d'inizio questa sera alle ore 20.30 Diretta testuale, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

Vincere e convincere. Soprattutto viste le ultime prestazioni. Il Torino accoglie la Spal in questa ultima partita prima della sosta. I padroni di casa hanno affrontato due squadre di classifica come Inter e Roma, ma hanno dato filo da torcere ad entrambe. Ora è arrivato il momento di conquistare i primi tre punti. La squadra di Semplici vuole continuare a sognare dopo le prime due partite. Terza vittoria consecutiva? Ai posteri l'ardua sentenza.

COME ARRIVA IL TORINO – Due ottime prestazioni, ma solo un punto conquistato. Ora la squadra di Mazzarri vuole assolutamente vincere davanti al proprio pubblico, in una partita che sulla carta non sembra impossibile. Assenti Lyanco e Ansaldi, Baselli è stato convocato ma è in forse. In porta va Sirigu, difesa a tre con Izzo, N'Koulou e Moretti. Soriano, Rincon e Meité agiranno a centrocampo, con De Silvestri e Aina sui lati. Berenguer potrebbe essere la sorpresa sulla corsia sinistra. In attacco pochi dubbi, giocheranno probabilmente Iago Falque e Belotti.

COME ARRIVA LA SPAL – Due vittorie e zero gol subiti. La Spal gioca un gran bel calcio e vorrà riproporlo anche in questo match. Floccari e Bonifazi sono ancora indisponibili, per il resto tutti a disposizione di mister Semplici. In porta Gomis, con Cionek, Vicari e Felipe in difesa. Qualche dubbio a centrocampo, con Missiroli e Schiattarella favoriti su Everton Luiz e Valdifiori. Kurtic è sicuro di un posto in mezzo al campo, con Lazzari e Fares che si occuperanno delle corsie esterne. In attacco confermatissimi Petagna e Antenucci.

LE PROBABILI FORMAZIONI

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, N'Koulou, Moretti; De Silvestri, Soriano, Rincon, Meité, Aina; Iago Falque, Belotti. A disposizione: Ichazo, Rosati, Djidji, Bremer, Berenguer, Lukic, Baselli, Edera, Parigini, Zaza, Ferigra, Damascan. Allenatore: Walter Mazzarri.

SPAL (3-5-2): Gomis; Cionek, Vicari, Felipe; Lazzari, Missiroli, Schiattarella, Kurtic, Fares; Antenucci, Petagna. A disposizione: Milinkovic-Savic, Costa, Simic, Djourou, Dickmann, Valdifiori, Valoti, Vitale, Everton Luiz, Viviani, Paloschi, Moncini. Allenatore: Leonardo Semplici.