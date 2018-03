Le probabili formazioni di Tottenham-Juve - Allegri ritrova Higuain

Segui Tottenham-Juventus su TMW: dalle 20.45 live testuale, pagelle e dichiarazioni post-partita!

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Novanta minuti e al termine della partita una squadra sarà delusa: chi supererà il turno tra Tottenham e Juventus? È il grande dilemma delle ultime ore, la curiosità dei tifosi e dei semplici appassionati di calcio. Si ricomincerà dal risultato di 2-2 maturato all'andata, una base di partenza che, per motivi aritmetici, vede favoriti gli inglesi. La Juve sarà costretta a vincere oppure a pareggiare dal 3-3 in poi, ma la squadra di Allegri - due volte finalista nelle ultime tre edizioni di Champions - vive un ottimo momento di forma e ha le qualità tecniche, e non solo, per poter ribaltare il risultato.

COME ARRIVA IL TOTTENHAM - Gli inglesi, quarti in Premier League, sono reduci dalla vittoria interna per 2-0 contro l'Huddersfield. Squadra al completo per Pochettino, che sarà costretto a rinunciare solo al difensore Aurier per squalifica. Il tecnico degli Spurs, ieri affiancato in conferenza da Lloris, confermerà il classico 4-2-3-1 e farà affidamento su Kane come punta centrale, in gol all'andata, scortato alle sue spalle da Eriksen (che a Torino ha realizzato il 2-2), Alli e Son.

COME ARRIVA LA JUVENTUS - Morale alto per la squadra di Allegri, reduce dal successo sul campo della Lazio e virtualmente prima in campionato considerando il match da recuperare con l'Atalanta. Difesa solida e attacco ritrovato: Allegri, infatti, recupera Higuain (grande protagonista dell'andata con la doppietta e il rigore fallito) ma dovrà rinunciare a Mandzukic, neppure convocato al pari dei soliti Bernardeschi e Cuadrado. Per la Juve il modulo potrebbe essere il 4-3-3 con l'argentino centravanti scortato da Dybala, autore del gol di sabato scorso, e Douglas Costa.

LE PROBABILI FORMAZIONI:

TOTTENHAM (4-2-3-1): Lloris; Trippier, Sanchez, Vertonghen, Davies; Dier, Dembelé; Eriksen, Alli, Son; Kane. A disposizione: Gazzaniga, Rose, Sissoko, Wanyama, Lucas Moura, Lamela, Llorente. Allenatore: Pochettino.

JUVENTUS (4-3-3): Buffon; Lichtsteiner, Benatia, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Higuain, Dybala. A disposizione: Szczesny, De Sciglio, Rugani, Barzagli, Asamoah, Marchisio, Bentancur. Allenatore: Allegri.