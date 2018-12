Le probabili formazioni di Udinese-Atalanta - Pochi dubbi per i due tecnici

Calcio d'inizio: ore 15. Diretta testuale, pagelle e voce dei protagonisti su TMW!

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Tre punti pesanti, importanti. Per allungare la striscia positiva di risultati nel caso dell’Udinese, reduce dalla vittoria contro la Roma e dal pareggio contro il Sassuolo, o mettere fine alla mini-crisi dell’Atalanta (sconfitta da Empoli e Napoli nelle due gare post-sosta). Una di fronte all’altra alla Dacia Arena questo pomeriggio, vietato sbagliare.

Lo sa Davide Nicola che, nella conferenza stampa della vigilia, ha voluto precisare: “C'è autostima dopo i recenti risultati, vogliamo continuare a crescere. Affronteremo una squadra che produce tanto, noi dovremo essere bravi a sfruttare i loro punti deboli”. Dello stesso avviso anche Gian Piero Gasperini, tecnico degli orobici, che non si fida dei bianconeri: “Sarà una partita aperta a tutti i risultati, i bianconeri hanno indubbiamente dei buoni giocatori, un organico di valore”.

A dirigere l’incontro, il cui calcio d’inizio è fissato alle ore 15, sarà Gianpaolo Calvarese della sezione di Teramo.

COME ARRIVA L’UDINESE - 3-5-2 per Nicola, che in avanti potrebbe schierare Lasagna dal 1’ in tandem con Pussetto. In tal caso De Paul scalerebbe nel ruolo di mezzala in un centrocampo composta da Fofana, Mandragora, Ter Avest e Pezzella. In difesa, infine, scelte quasi obbligate: Larsen, Nuytinck e Troost-Ekong formeranno il terzetto. Ancora out Barak.

COME ARRIVA L’ATALANTA - Solito 3-4-1-2 o 3-4-2-1 per Gasperini, che deve fare a meno di Ilicic: in avanti, insieme a Zapata, ci saranno Gomez e Rigoni. A centrocampo i soliti intoccabili Freuler e De Roon in mediana, con Hateboer e Gosens confermati sulle corsie esterne. In difesa Mancini e Palomino si giocano una maglia accanto a Toloi e Masiello.

LE PROBABILI FORMAZIONI

UDINESE (3-5-2): Musso; Larsen, Nuytinck, Troost-Ekong; Ter Avest, Fofana, Mandragora, De Paul, Pezzella; Pussetto, Lasagna. A disposizione: Nicolas, Scuffet, Opoku, Balic, D'Alessandro, Pontisso, Machis, Micin, Vizeu. Allenatore: Davide Nicola.

ATALANTA (3-4-1-2): Berisha; Toloi, Palomino, Masiello; Hateboer, Freuler, De Roon, Gosens; Gomez; Rigoni, Zapata. A disposizione: Gollini, Rossi, Adnan, Bettella, Mancini, Reca, Castagne, Pasalic, Pessina, Valzania, Barrow, Tumminello. Allenatore: Gian Piero Gasperini.