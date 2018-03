Le probabili formazioni di Udinese-Fiorentina - Thereau e Perica in pole

Fischio d'inizio alle ore 15. Cronaca live, pagelle e voci dei protagonisti sulle pagine di TuttoMercatoWeb

Con le due squadre separate da appena due punti in classifica, la sfida della Dacia Arena tra Udinese e Fiorentina assume un significato particolare, più che per la lotta Europa League per quella del lato sinistro della classifica. Si affrontano infatti undicesima e decima della classifica generale. I friulani di Oddo tra l'altro sono stati scavalcati dai toscani di Pioli proprio nell'ultima giornata di campionato, a seguito della sconfitta del Ferraris e della corrispettiva affermazione viola contro il Chievo.

COME ARRIVA L'UDINESE - Oddo ha gli effettivi piuttosto contati e giusto un paio di ballottaggi da risolvere. Nel suo 3-5-1-1, davanti al portiere Bizzarri, Nuytinck fa le veci dell'infortunato Danilo al centro della difesa, al fianco di Angella e Samir. Sugli esterni riproposti Widmer e Adnan, in cabina di regia c'è invece il primo dubbio. Behrami è tornato a disposizione e contro la sua ex squadra potrebbe soffiare il posto dal 1' a Balic; assieme a lui i boemi Barak e Jankto. De Paul agisce da trequartista dietro all'unica punta: per il ruolo favorito Perica su Maxi Lopez.

COME ARRIVA LA FIORENTINA - Pioli potrebbe decidere di schierarsi parzialmente a specchio, con un 3-5-2. Tra i pali c'è Sportiello, davanti a lui si dovrebbe rivedere Milenkovic con Pezzella ed Astori nella linea a tre di difesa. Chiesa dovrebbe essere impiegato ancora da tornante a destra, Biraghi agisce sul lato opposto. Nel mezzo i soliti tre Benassi - Badelj e Veretout, mentre davanti emergono i dubbi di Pioli. Falcinelli ha forzato il recupero per esserci ma a far reparto assieme a Simeone potrebbe toccare al grande ex Thereau, davanti anche a Dias.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Udinese (3-5-1-1): Bizzarri; Angella, Nuytinck, Samir; Widmer, Barak, Behrami, Jankto, Adnan; De Paul; Perica. A disposizione: Scuffet, Borsellini, Zampano, Pezzella, Caiazza, Hallfredsson, Balic, Pontisso, Ingelsson, Fofana, Maxi Lopez. Allenatore: Massimo Oddo.

Fiorentina (3-5-2): Sportiello; Milenkovic, Pezzella, Astori; Chiesa, Benassi, Badelj, Veretout, Biraghi; Simeone, Thereau. A disposizione: Cerofolini, Dragowski, Laurini, Hugo, Olivera, Gaspar, Cristoforo, Dabo, Saponara, Eysseric, Falcinelli, Dias. Allenatore: Stefano Pioli.