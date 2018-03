Le probabili formazioni di Udinese-Sassuolo - Oddo schiera Lopez dal 1'

Fischio d'inizio questo pomeriggio alle ore 18.00. Diretta testuale, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dall’Europa League all’anonimato. Dalla gloria al rischio retrocessione. Udinese e Sassuolo si incontrano in questa ventinovesima giornata di serie A. I friulani sono stati trascinati in mezzo la classifica, con pochi obiettivi europei. La squadra di Oddo vuole comunque conquistare più punti possibili. I neroverdi, invece, sono in una zona troppo pericolosa. Serve la svolta, soprattutto fuori casa.

COME ARRIVA L’UDINESE – I bianconeri arrivano da ben quattro sconfitte consecutive. Risultati davvero negativi dopo un approccio completamente diverso. L’undicesima posizione pesa, i friulani combattevano per l’Europa e ora si trovano fuori dai giochi. Gli uomini di Oddo devono dare un segnale forte, ma soprattutto bisogna ritrovare gli uomini chiave come Barak e de Paul. Angella e Lasagna sono ancora assenti, il modulo non dovrebbe subire variazioni. Si va verso il 3-5-1-1, con Bizzarri in porta. Danilo e Samir sono sicuri della maglia da titolare, Stryger Larsen e Nuytinck sono in ballottaggio. Anche a centrocampo Balic e Fofanà possono contendersi una maglia, mentre Widmer, Behrami, Jankto e Adnan partiranno dal primo minuto. De Paul agirà dietro a Maxi Lopez, unica punta.

COME ARRIVA IL SASSUOLO - Ritrovarsi e raccogliere le forze. La lotta salvezza si fa più aspra, è arrivato il momento di trovare punti. Un inizio altalenante, poi il cambio di rotta e ora ancora una caduta verso i bassifondi. Nove turni senza i tre punti sono troppi, gli uomini di Iachini devono ripartire da zero. Tre squalificati, ovvero Peluso, Berardi e Ragusa. Ancora assente Letschert, si andrà verso il 4-3-3. In porta Consigli, con Lirola, Goldaniga, Acerbi e Rogerio in difesa. Quasi sicuro l’utilizzo di Missiroli, Magnanelli e Duncan a centrocampo. In attacco va Babacar, con Politano e Adjapong sulle corsie esterne.

LE PROBABILI FORMAZIONI

UDINESE(3-5-1-1): Bizzarri; Stryger Larsen, Danilo, Samir; Widmer, Balic, Behrami, Jankto, Adnan; De Paul; Lopez. A disposizione: Borsellini, Scuffet, Nuytinck, Pezzella, Zampano, Barak, Fofana, Hallfredsson, Ingelsson, Pontisso, Perica. Allenatore: Massimo Oddo.

SASSUOLO(4-3-3): Consigli; Lirola, Goldaniga, Acerbi, Rogerio; Missiroli, Magnanelli, Duncan; Politano, Babacar, Adjapong. A disposizione: Marson, Pegolo, Lemos, Dell’Orco, Mazzitelli, Biondini, Sensi, Frattesi, Cassata, Matri, Pierini. Allenatore: Giuseppe Iachini.