Le probabili formazioni di Venezia-Benevento - Difesa incerottata per Bucchi

Cristian Bucchi

Dopo la sosta per le Nazionali si torna in campo per la terza giornata del campionato cadetto, che sarà aperta dalla gara del "Penzo" tra Venezia e Benevento. I lagunari, a quota 3 punti in classifica, vogliono riscattare la sconfitta nel derby col Padova, mentre gli stregoni ritornano in campo a distanza di quasi tre settimane dall'ultima volta, complice non solo il turno di riposo ma anche la sosta per le nazionali. Dirigerà l'incontro il signor Gianluca Aureliano della sezione di Bologna.

COME ARRIVA IL VENEZIA – Mister Vecchi ritrova sull'out di destra Zampano, che è appena tornato a disposizione dopo i problemi fisici ma dovrebbe partire dalla panchina, lasciando il posto a Bruscagin. Si va dunque verso la riconferma dell'undici uscito sconfitto dall' “Euganeo” nell'ultima uscita, con una novità in avanti, dove Geijo dovrebbe far coppia con Citro.

COME ARRIVA IL BENEVENTO – Bucchi deve fare i conti con diverse assenze in difesa, dove mancheranno gli infortunati Tuia e Costa, e si trova costretto a schierare Billong in coppia con Volta. Confermato il 4-3-3, con un dubbio in mediana, dove Nocerino non è ancora al top. Se l'ex Milan non dovesse farcela a scendere in campo dal primo minuto, pronto Bandinelli. In avanti spazio al tridente Ricci-Coda-Improta.

PROBABILI FORMAZIONI

Venezia (3-5-2): Lezzerini; Andelkovic, Domizzi, Coppolaro; Bruscagin, Bentivoglio, Falzerano, Pinato, Garofalo; Citro, Geijo. A disp.: Facchin, Di Mariano, Suciu, Zigoni, Vicario, Modolo, Zennaro, Marsura, Segre, Vrioni, Cernuto, Zampano, Migliorelli. Allenatore: Stefano Vecchi.

Benevento (4-3-3): Puggioni; Maggio, Billong, Volta, Di Chiara; Bandinelli, Viola, Tello; Improta, Coda, Ricci. A disp.: Montipò, Gori, Gyamfi, Sparandeo, Letizia, Antei, Del Pinto, Nocerino, Volpicelli, Goddard, Asencio, Buonaiuto, Insigne. Allenatore: Cristian Bucchi.