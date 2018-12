Le probabili formazioni di Venezia-Brescia - Lombardi a caccia di punti

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo la sosta per le Nazionali, ecco di nuovo in campo la Serie B. Per la 13/a giornata al Penzo si gioca la sfida tra Venezia e Brescia. Le due squadre hanno cambiato guida tecnica e hanno svoltato. I veneti, con Zenga, nelle ultime 5 gare hanno ottenuto 8 punti tirandosi fuori dalle zona retrocessione. Ancora meglio i lombardi con Corini: imbattuti da 9 gare, si trovano in piena zona playoff. Cinque precedenti tra Venezia e Brescia, tre a favore dei lagunari. L'ultimo precedente risale all'8 aprile scorso: successo per il Brescia per 2-1. Calcio d'inizio alle ore 15.00. L'arbitro sarà Pillitteri della sezione di Palermo.

COME ARRIVA IL VENEZIA - La squadra allenata da Zenga arriva da una sconfitta nel derby veneto con l Cittadella (3-2) e da altri 4 risultati positivi precedenti (tra cui 2 vittorie). Per tornare alla vittoria i veneti si affidano al 4-3-3 con Vicario in porta, Bruscagin e Garofalo esterni, Modolo e Domizzi centrali. Suciu, Bentivoglio e Pinato in mediana. Falzerano, Litteri e Di Mariano in attacco. Nessuno squalificato. In diffida Modolo, Domizzi e Di Mariano.

COME ARRIVA IL BRESCIA - La formazione guidata da Corini ha allungato invece la striscia positiva a 9 gare consecutive, dopo la roboante vittoria contro l’Hellas 4-2, al Rigamonti lo scorso 11 novembre. Sarà 4-3-1-2 per i lombardi con Alfondo in porta, Mateju e Curcio esterni, Cistana e Romagnoli difensori centrali. Bisoli, Tonali e Dall'Oglio in mezzo. Spalek alle spalle di Donnarumma e Torregrossa. Sabelli e Ndoj out per squalifica, con Torregrossa e Romagnoli in diffida. Indisponibili Tremolada, Miracoli e Ferrari.

LE PROBABILI FORMAZIONI

VENEZIA (4-3-3): Vicario; Bruscagin, Modolo, Domizzi, Garofalo; Suciu, Bentivoglio, Pinato; Falzerano, Litteri, Di Mariano. A disposizione: Facchin, Lezzerini, Andelkovic, Coppolaro, Cernuto, Zampano, Segre, Schiavone, Marsura, Geijo, Citro, Vrioni. Allenatore: Zenga.

BRESCIA (4-3-1-2): Alfonso; Mateju, Cistana, Romagnoli, Curcio; Bisoli, Tonali, Dall'Oglio; Spalek; Donnarumma, Torregrossa. A disposizione: Andrenacci, Gastaldello, Lancini, Semprini, Martinelli, Viviani, Morosini, Cortesi. Allenatore: Zenga.

ARBITRO: Pillitteri della sezione di Palermo