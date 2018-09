Le probabili formazioni di Venezia-Spezia - Sfida intrigante al Penzo

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La Serie B a 19 squadre (ma su cui pende il giudizio del Collegio di Garanzia del Coni, la cui udienza è in programma il 7 settembre) prende inizio dopo una lunga estate di veleni. Il Venezia, dopo l'addio a Filippo Inzaghi passato al Bologna, riparte da Stefano Vecchi e sfida al Penzo lo Spezia di Pasquale Marino, nuovo tecnico dopo la conclusione del rapporto con Fabio Gallo. Non è la prima volta che le due squadre si affrontano alla prima: i due precedenti, disputati sempre in Laguna, sono stati vinti in entrambi i casi dagli arancioneroverdi, 5-3 nella B 1937/38 e 2-1 nella C-1 1990/91, anno della promozione in B per i lagunari. Calcio d'inizio alle ore 18.00. L'arbitro è Pillitteri della sezione di Palermo.

COME ARRIVA IL VENEZIA - Per la prima di campionato, Vecchi sembra intenzionato a confermare il modulo già visto con Inzaghi. Sarà 3-5-2 con Vrioni e Geijo coppia d'attacco. In difesa, invece, spazio ad Andelkovic, Domizzi e Bruscagin, mentre in mediana al posto di Stulac, volato al Parma, ci sarà Bentivoglio. Pinato squalificato, al suo posto gioca Suciu. Non convocati Vicario, Litteri e Zigoni.

COME ARRIVA LO SPEZIA - Per Marino, alla prima in campionato con i liguri, spazio per il collaudato 4-3-3 con attacco formato da Gysal, Galabinov e Okere. Formazione composta da tanti giovani con Giani, Mora e Bartolomei a far da chioccia. Indisponibili Acampora, Bidaoui, Erlic e Mastinu.

LE PROBABILI FORMAZIONI

VENEZIA (3-5-2): Lezzerini; Andelkovic, Domizzi, Bruscagin; Zampano, Falzerano, Bentivoglio, Suciu, Garofalo; Vrioni, Geijo. Allenatore: Vecchi.

SPEZIA (4-3-3): Lamanna; De Col, Terzi, Giani, Augello; Ricci, Mora, Bartolomei; Gyasl, Galabinov, Okereke. Allenatore: Marino.

ARBITRO: Pillitteri della sezione di Palermo.