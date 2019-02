Le probabili formazioni di Verona-Salernitana - Entrambe le squadre in cerca di riconferma

Angelo Gregucci

Tutto pronto al “Bentegodi” per la sfida tra Verona e Salernitana che, da buona tradizione, si preannuncia infuocata. Due piazze storicamente divise da una forte rivalità, due squadre che hanno dato segnali di ripresa dopo un periodo difficile, ed ecco che dunque la partita di questa sera non sarà certo come le altre. I gialloblù di mister Grosso sono reduci dal successo esterno sul campo dello Spezia, che ha interrotto una serie negativa fatta di appena 4 punti racimolati in 5 partite. La Salernitana, dal canto suo, è tornata al successo in quel di Ascoli dopo ben tre sconfitte consecutive e si appresta adesso alla seconda trasferta di fila, con l’obiettivo di riagganciare la zona play-off. A dirigere l’incontro sarà il signor Marco Serra della sezione di Torino, che ha preso il posto di Antonio Di Martino di Teramo, inizialmente designato per il match.

COME ARRIVA IL VERONA – Mister Grosso può contare sul recupero di Kumbulla e di Di Gaudio, che si era fermato nei giorni scorsi per un affaticamento. Restano out, invece, i lungodegenti Ragusa, Crescenzi, Danzi, Munari, Matos e Tozzo. Si va verso la conferma dell’undici che ha battuto lo Spezia la scorsa settimana. In porta ci sarà Silvestri, davanti al quale agiranno Faraoni, Dawidowicz, Bianchetti e Vitale. A centrocampo Gustafson, Marrone e Zaccagni, mentre in avanti resta in forse Di Gaudio, fermatosi in settimana, il quale potrebbe essere sostituito da Pazzini nel tridente al fianco di Di Carmine e Lee.

COME ARRIVA LA SALERNITANA – Diversi gli indisponibili per mister Gregucci, che dovrà fare a meno degli infortunati Perticone, Bernardini, Rosina, Akpa Akpro, Di Gennaro e Vuletich. I granata si affiderano nuovamente al 3-4-1-2, con una sola novità rispetto alla gara con l’Ascoli, l’inserimento di Mantovani al posto di Perticone in difesa accanto a Migliorini e Gigliotti. Sulle corsie laterali confermati i sudamericani Lopez a sinistra e Casasola a destra, mentre in mediana ci saranno Di Tacchio e Minala. In avanti Mazzarani agirà alle spalle del tandem Calaiò-Jallow.

Probabili formazioni:

Hellas Verona (4-3-3): Silvestri; Faraoni, Dawidowicz, Bianchetti, Vitale; Marrone, Gustafson, Zaccagni; Lee, Di Carmine, Di Gaudio. A disp.: Almici, Balkovec, Kumbulla, Berardi, Colombatto, Empereur, Traorè, Ferrari, Henderson, Laribi, Pazzini, Tupta. All.: Fabio Grosso.

Salernitana (3-4-1-2): Micai; Mantovani, Migliorini, Gigliotti; Casasola, Minala, Di Tacchio, Lopez; Mazzarani; Jallow, Calaiò. A disp.: Lazzari, Vannucchi, Pucino, Schiavi, D. Anderson, Memolla, Odjer, A. Anderson, Djuric, Orlando. All.: Angelo Gregucci.