Le probabili formazioni di Zenit-Celtic - Mancini a caccia della rimonta

Segui Zenit-Celtic su TMW: dalle 19 live testuale, Top&Flop e dichiarazioni post-partita!

© foto di Federico Gaetano

Tempo di verdetti per l'Europa League. Tornano subito i sedicesimi di finale coi match di ritorno che stabiliranno la griglia delle sedici squadre pronte a sfidarsi per gli ottavi. Tra le partite in programma, alle ore 19 spicca Zenit-Celtic. I russi di Mancini, primi nel Gruppo L, vorranno riscattare la sconfitta maturata all'andata col punteggio di 1-0, risultato insidioso in vista del mancato gol in trasferta. Il Celtic, retrocesso dalla Champions, cercherà di dipendere il vantaggio cercando di segnare almeno un gol che costringa gli avversari a realizzarne tre. Schermaglie e strategie aritmetiche tipice della vigilia. Arbitrerà l'incontro lo spagnolo Lahoz.

COME ARRIVA LO ZENIT - Mancini lavora esclusivamente sulla gara di questo pomeriggio. Col campionato fermo, lo Zenit - secondo alle spalle della Lokomotiv Mosca - ha impiegato ogni energia, fisica e mentale, per ribaltare il risultato dell'andata. Ci proverà con il classico 4-3-3 con gli "italiani" Criscito in difesa (lo è realmente, lui), Paredes a centrocampo e Rigoni in attacco. Il tridente offensivo sarà completato da Kokorin e Zabolotny.

COME ARRIVA IL CELTIC - Nonostante sia reduce da due gare senza vittoria, il Celtic è saldamente al comando della classifica in campionato: quota 62 punti a +9 sul Glasgow secondo. Ma l'obiettivo parallelo è ovviamente superare il turno in Europa League. Capitolo formazione: diversi infortuni per gli ospiti, orfani - tra gli altri - di Lustig, Rogic e Boyata. Modulo classico per Rodgers, 4-2-3-1 con Dembele unica punta e Mc Gregor alle sue spalle. In mediana Brownm e l'ex Genoa Ntcham.

LE PROBABILI FORMAZIONI:

ZENIT (4-3-3): Lunev; Mevlja, Mammana, Criscito, Smolnikov; Erokhin, Kuzyaev, Paredes; Rigoni, Kokorin, Zabolotny. A disposizione: Lodygin, Terentyev, Poloz, Kranevitter, Driussi, Zhirkov, Ivanovic. ALLENATORE: Mancini.

CELTIC (4-2-3-1): De Vries; Lustig, Ajer, Simunovic, Tierney; Brown, Ntcham; Forrest, Mc Gregor, Eboué; Dembele. A disposizione: Bain, Hendry, Sinclair, Edouard, Roberts, Miller, Musonda ALLENATORE: Rodgers.