Le probabili formazioni di Zurigo-Napoli - Ancelotti si affida ad Ospina

Fischio d'inizio oggi alle ore 21.00. Diretta testuale, pagelle e voci dei protagonisti su Tmw!

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Napoli ricomincia dall'Europa League. La squadra azzurra tornerà oggi a misurarsi con il palcoscenico europeo, sfidando lo Zurigo per i sedicesimi di finale, appunto, di Europa League. Gli azzurri, dopo l'ultimo pareggio contro la Fiorentina, hanno bisogno di trovare nuovi stimoli, viste le difficoltà a rendere appetibile nuovamente la corsa Scudetto con la Juventus a +11. Chiaro che l'Europa League, sotto il punto di vista delle motivazioni, dovrebbe regalare altre sensazioni ai giocatori di Ancelotti, pronti a puntare verso la finale di Baku. Di contro uno Zurigo che arriva dalla sconfitta contro il Grasshoppers. La squadra di Magnin è quarta in campionato, e per recuperare il posto Champions servirà una vera impresa.

COME ARRIVA LO ZURIGO - Magnin dovrebbe proporre l'ex Empoli Untersee a destra nella linea con Nef e Bangura al centro e Maxso a sinistra. Domgjoni e Kryeziu a centrocampo con più avanti Winter, Marchesano e Kololli dietro la punta Odey. L'alternativa è il passaggio alla difesa a tre per un 3-4-1-2, come nell'ultima gara di campionato, inserendo Kharabadze a sinistra ed alzando il kosovaro Kololli come punta al fianco di Odey.

COME ARRIVA IL NAPOLI - Rotazioni ridotte per Ancelotti che in molti ruoli ha anche i giocatori contati. Out Albiol e quindi di nuovo Maksimovic-Koulibaly. Out Mario Rui e quindi Ghoulam a sinistra e Malcuit a destra, ma non è escluso che Hysaj possa essere spostato a sinistra se l'algerino non fosse pronto per altri 90'. In attacco Insigne-Mertens mentre a centrocampo i maggiori dubbi: al centro Diawara insidia Allan e soprattutto Fabian mentre sulle corsie a sinistra dovrebbe essere confermato Zielinski ed a destra Callejon parte favorito su Ounas.

Le probabili formazioni

ZURIGO (4-2-3-1): Brecher; Untersee, Nef, Bangura, Maxso; Domgjoni, Kryeziu; Winter, Marchesano, Kololli; Odey. All. Magnin

NAPOLI (4-4-2): Ospina; Malcuit, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Allan, Fabian, Zielinski; Insigne, Milik. All. Ancelotti