Le probabili formazioni Foggia-Padova - L'ex Sarno in campo dall'inizio

Il posticipo del primo turno infrasettimanale del campionato cadetto vedrà scendere in campo allo "Zaccheria" Foggia e Padova alle ore 21. I rossoneri, ultimi in classifica con ancora cinque punti di penalizzazione da smaltire, vengono dalla sconfitta di misura sul campo del Pescara, mentre il Padova, attualmente a quota 4 punti in classifica, è reduce dal pareggio per 1-1 contro la Cremonese. L'incontro sarà diretto dal signor Di Martino di Teramo.

COME ARRIVA IL FOGGIA - Mister Grassadonia deve fare a meno degli infortunati Arena, Rubin, Rizzo e del lungodegente Iemmello. Si va verso il ritorno al 3-4-2-1, con Busellato e Carraro in mediana, mentre in sulla trequarti la coppia Cicerelli-Galano a supporto di Mazzeo. Per il resto confermati i giocatori scesi in campo a Pescara.

COME ARRIVA IL PADOVA - Squadra al completo per Bisoli, che deve rinunciare al solo Madonna. Il tecnico dei biancorossi dovrebbe confermare il 3-4-1-2, schierando però dal primo minuto l'ex di turno Sarno nelle vesti di rifinitore alle spalle della coppia Capello-Bonazzoli. In difesa confermato il terzetto Ravanelli-Capelli-Trevisan, mentre a centrocampo la coppia Pulzetti-Berengheri.

FOGGIA (3-4-2-1): Bizzarri; Loiacono, Camporese, Martinelli; Zambelli, Busellato, Carraro, Kragl; Galano, Cicerelli; Mazzeo. A disposizione: Noppert, Sarri, Tonucci, Boldor, Ranieri, Agnelli, Gerbo, Deli, Arena, Ramè, Chiaretti, Gori. All. Grassadonia

PADOVA (3-4-1-2): Merelli; Ravanelli, Capelli, Trevisan; Salviato, Pulzetti, Belingheri, Contessa; Sarno; Bonazzoli, Capello. A disposizione: Perisan, Ceccaroni, Zambataro, Broh, Mazzocco, Mandorlini, Cappelletti, Serena, Clemenza, Minesso, Guidone, Chinellato, Marcandella. All. Bisoli