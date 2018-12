Le probabili formazioni Lokomotiv-Galatasaray - Eder e Derdiyok dal 1'

Fischio d'inizio oggi alle ore 18.55. Diretta testuale, pagelle e voci dei protagonisti su Tmw!

Ultima chiamata per Lokomotiv Mosca e Galatasaray, anche se per motivi diametralmente opposti. Da una parte i turchi, che nutrono anche una lieve speranza di qualificazione agli ottavi, ma serviranno sei punti nelle prossime due partite, i quali potrebbero anche non bastare. Stesso discorso per la Lokomotiv che, però, viaggia per agguantare il terzo posto valido per l’Europa League ed attualmente occupato dallo stesso Galatasaray. La distanza è di quattro punti, e la vittoria stasera avvicinerebbe sensibilmente le due squadre, senza però garantire alla squadra di Mosca il raggiungimento dell’obiettivo anche in caso di vittoria all’ultima giornata.

COME ARRIVA LA LOKOMOTIV MOSCA - Nemmeno una vittoria in questa edizione della Champions League, per la squadra russa è arrivato il momento di cacciare l’orgoglio. Anche in campionato le cose non vanno benissimo, con i tre punti che mancano da due partite ed un quarto posto che non consentirebbe alla Lokomotiv di poter approdare ai turni di qualificazione per la prossima Champions. Spazio, dunque, al 4-1-3-1 con Eder che sarà l’unica punta, mentre alle sue spalle agirà il terzetto della trequarti composto da An. Miranchuk, Al. Miranchuk e Fernandes.

COME ARRIVA IL GALATASARAY - Sembra un’impresa assai ardua, ma la qualificazione agli ottavi non è del tutto svanita, ed è per questo che stasera i turchi metteranno in campo tutto per i tre punti. In campionato al momento la squadra di Terim occupa il terzo posto, a sei punti dalla prima posizione. Dopo il pareggio contro il Konyaspor, il Galatasaray proverà a rialzare l’orgoglio proprio in Champions, per giocarsi le ultime carte. In campo si scenderà con il 3-5-2 che vedrà la coppia d’attacco composta da Derdiyok e Onyekuru.

Le probabili formazioni

Lokomotiv (4-2-3-1): Guilherme; Ignatjev, Howedes, Corluka, Idowu; Denisov, Krychowiak; An. Miranchuk, Al. Miranchuk, Fernandes; Eder. A disposizione:Konchenkov, Lysov, Rotenberg, Tarasov, Barinov, Farfàn. Allenatore: Yuri Semin.

Galatasaray (3-5-2): Muslera; Maicon, Aziz, Kabak; Mariano, Inan, Feghouli, Fernando, Bayram; Derdiyok, Onyekuru. A disposizione; Cipe, Nagatomo, Calik, Linnes, Yuksel, Celik. Allenatore: Fatih Terim.