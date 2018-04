Altra occasione persa, il Torino frena sul più bello

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

C’erano gli uomini più esperti per guidare con sicurezza sulla ritrovata strada dell’Europa, non a caso la squadra titolare aveva l’età media più alta in questo campionato (30 anni e due giorni), ma come il più inesperto dei neopatentati il Toro ha frenato invece di mettere la quarta. Cose che possono capitare, soprattutto dopo aver speso tante energie fisiche e mentali per battere Cagliari, Crotone e Inter in 8 giorni, anche se questo pareggio rischia di gonfiare ulteriormente il sacco delle “occasioni perdute”, riporta La Stampa. Già all’andata i granata erano stati fermati dal Chievo sull’1-1, la squadra di Mazzarri, però, almeno si evita l’incubo-bis del Bentegodi dopo l’oscena sconfitta di febbraio contro l’Hellas. Non prende gol, rischiando solamente su un retropassaggio sciagurato di Burdisso ad inizio partita, ma non ne segna neanche uno.