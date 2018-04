Atalanta, buona la prima di Barrow

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sta che la figura più bella tra gli attaccanti dell’Atalanta l’aveva fatta Barrow fino a quando è rimasto in campo. L’attaccante nato nel 1998, per la prima volta titolare, ha occupato bene gli spazi e ancora meglio ha occupato il tempo libero della difesa interista. I 23 gol segnati in 18 presenze nel campionato Primavera hanno trovato tra i grandi una buona parte di motivazioni, spiega La Gazzetta dello Sport. L’attaccante del Gambia non ha avuto timori di fronte a Miranda, si è preso palloni aerei e anche terrestri facendo vibrare dall’emozione la difesa nerazzurra. La sua sostituzione è stata dettata solo da una scelta tattica di Gasp che ha inserito Cornelius al suo posto.