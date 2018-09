Atalanta, Corriere di Bergamo titola: "Gasperini punzecchia"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Gasperini punzecchia". Così il Corriere di Bergamo titola in merito all'Atalanta, in campo stasera contro il Torino. Si riaccomoda in panchina, scontato con il Milan il turno di squalifica, il tecnico Gasperini. Alla vigilia il tecnico è loquace e di buon umore. Sarà che "pareggiare nel recupero dà la sensazione di scampato pericolo. Forse il Milan ha giocato meglio ma il 2-2 ci sta, non abbiamo rubato nulla. C’è stata una reazione importante e ho rivisto la voglia di fare risultato, che nelle partite precedenti sembrava un po’ scemata", ha detto ieri.