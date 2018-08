Atalanta, il Corriere di Bergamo: “A testa bassa”

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L’aperitivo è stato ieri Cristiano Ronaldo, l’ammazzacaffè sarà Duvan Zapata. La prima giornata di campionato si concluderà, al netto delle partite rinviate per il crollo del ponte Morandi (cioè Sampdoria-Fiorentina e Milan-Genoa), con Atalanta-Frosinone, domani sera alle 20.30 a Bergamo. Non è però una prima, per i nerazzurri, costretti sin dal luglio a giocare in Europa League. Lo è per lo stadio dove finora c’è stato solo il Trofeo Bortolotti, riporta il Corriere di Bergamo. E lo è, a Bergamo, per alcuni giocatori, da Pasalic a Rigoni, passando appunto per Zapata, i tre grandi acquisti dell’estate dei Percassi. Da capire chi potrà esserci dal primo minuto, perché l’argentino sarà a disposizione solamente a partire da martedì, il croato è comunque in ballottaggio con de Roon e il colombiano con Barrow, autore di pochi minuti nell’infrasettimanale di Reggio Emilia contro l’Haifa.