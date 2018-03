Atalanta, il Corriere di Bergamo: “Ripartiamo dal Papu”

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ricominciamo. Il sipario strappato si riapre a Bologna. In scena c’è sempre lo stesso spettacolo: lungo viaggio verso l’Europa. Bologna-Atalanta (ventottesima giornata di Serie A, oggi alle 15) è “una delle tredici gare che ci restano da giocare. Sono tutte importanti, ma al momento nessuna è decisiva” commenta Gian Piero Gasperini. Importantissimo per l’Atalanta è Papu Gomez, “a prescindere da certe sue vicissitudini - dichiara Gasperini -. È stato anche un po’ sfortunato: il rigore sbagliato e il palo colpito in Coppa Italia contro la Juve, l’occasione con il Borussia - elenca il mister -. Se la palla fosse entrata anche in uno soltanto di questi tre episodi, staremmo a parlare di qualcosa di straordinario”.