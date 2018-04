Atalanta, il Corriere di Bergamo: “Un Toro da incornare”

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sarà vera partita quella in programma oggi allo stadio di Bergamo alle 15. Perché entrambe le formazioni si giocano l’Europa. L’Atalanta, settima, punta a rafforzare la sua posizione. Il Torino, distante cinque lunghezze dai nerazzurri, vuole tagliare il gap, spiega il Corriere di Bergamo. Pericolo numero uno, per il Gasp, sarà Belotti, in cerca del decimo gol in campionato e in cerca di riscatto in una stagione in chiaroscuro. Potrebbe essere della partita anche Edera, in pratica il corrispettivo granata di Barrow.