Atalanta, Il Corriere di Bergamo: "Rimanere o no: i dilemmi del Papu"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Rimanere o no: tutti i dillemmi del Papu". L'apertura de Il Corriere di Bergamo di oggi è dedicata al futuro di Alejandro Gomez. Il cuore del fantasista argentino dice Atalanta, ma a 29 anni il treno per la Champions League potrebbe non passare più. Cosa la spunterà?