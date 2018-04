Atalanta, il Corriere di Bergamo: "Verso il Genoa, Ilicic recupera"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Verso il Genoa, Ilicic recupera. E la difesa esce dall'infermeria". Uesto il titolo dell'edizione odierna del Corriere di Bergamo, che si concentra sullo stato di forma della squadra di Gasperini - in lotta per la qualificazione in Europa League - attesa dalla gara contro i rossoblù. Sfida fondamentale quella di domenica alle ore 15, perché i bergamaschi, vincendo, potrebbero fare un salto deciso verso la zona Europa League, considerando che la Fiorentina, ottava in classifica, sfiderà il Napoli. Gasperini ha però un’arma in più per il finale di campionato. Dopo l’infortunio con la Slovenia, Josip Ilicic è tornato in gruppo ed è quindi recuperato per le prossime gare. Non avrà i 90 minuti, ma all’occorrenza potrà essere inserito in campo senza grosse paure. Ilicic è stato probabilmente il più positivo da gennaio in poi, salvo essere colpito da uno stop per problemi al ginocchio.