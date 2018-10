Atalanta, il Corriere di Bergamo titola: "Le nazionali ricaricabatterie"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Le nazionali ricaricabatterie". Questo il titolo dell'edizione odierna del Corriere di Bergamo in merito al momento dell'Atalanta. De Roon tra i migliori in campo, anche Freuler con la Svizzera, Ilicic nervoso è stato espulso ma nessuno ha giocato per 180 minuti: dopo la pasua ecco l'occasione per un rilancio, domenica c'è il Chievo.